Bakan Görgün duyurdu: Savunma sanayi şirketlerine kiralama desteği!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Vakıf Leasing işbirliğiyle oluşturdukları "Finansal Kiralama Desteği"nde diğer kredi mekanizmalarından farklı olarak teminat istenmeyeceğini belirterek, "Geri ödeme süresinin 1 yıla kadar olmaması ve 60 ay gibi bir süreyle geri ödeme, kiralama süresinin planlanmış olması avantaj sağlayacak" dedi.



Vakıf Leasing Genel Müdürü Metin Özetçi de yaptıkları iş birliğiyle, savunma sanayisinin yerli ve milli üretim vizyonuna destek olacaklarını, her türlü makine ve ekipman alımına finansman desteği sağlayacaklarını ifade etti. Finansal Kiralama Desteği, bütün savunma sanayi firmalarına açık olacak. Paket kapsamında kullanılacak finansmanın toplamı 250 milyon euro olacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN