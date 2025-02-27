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Emekliye 10 adımda ikramiye! Kim, ne kadar alacak? İşte ödeme takvimine ve artış formüllerine ilişkin tüm detaylar

16 milyonu aşkın kişinin yararlanacağı bayram ikramiyesinde artış ve ödeme takvimi için düğmeye basıldı. Yol haritası şekillenirken, çeşitli formüller de gündeme geldi. İşte adım adım ikramiye...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Şubat 2025
Emekliye 10 adımda ikramiye! Kim, ne kadar alacak? İşte ödeme takvimine ve artış formüllerine ilişkin tüm detaylar

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Yaklaşık 16.4 milyon emeklinin, dul ve yetimin 2025 bayram ikramiyeleri için süreç başladı. İşte ikramiyenin yol haritası...

EKONOMİ YÖNETİMİ ELE ALACAK
Öncelikle ekonomi yönetimi halen 3 bin lira olan bayram ikramiyesinde artış konusunu masaya yatıracak. Ekonomi kurmayları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir araya gelerek konuyu değerlendirecek.

Emekliye 10 adımda ikramiye! Kim, ne kadar alacak? İşte ödeme takvimine ve artış formüllerine ilişkin tüm detaylar (AA)Emekliye 10 adımda ikramiye! Kim, ne kadar alacak? İşte ödeme takvimine ve artış formüllerine ilişkin tüm detaylar (AA)

FORMÜLLER BELİRLENECEK
İlk formül, ikramiyeye SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının oranı olan yüzde 15.75'lik (2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon) artışın yansıtılmasını içeriyor. Buna göre ikramiye 3 bin 472 lira 50 kuruşa çıkacak. Bir başka formüle göre de ikramiyede yüzde 44.38 çıkan 2024 yılı enflasyonuna göre artış yapılabilecek.

Eğer ikramiye bu oranda artırılırsa emeklilere bayram başına yapılacak ödeme 4 bin 331 liraya yükselecek. Ayrıca geçen yıl 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilen ikramiyenin bu yıl da bin lira artışla 4 bin lira yapılabileceği konuşuluyor. 4. bir formül olarak da ikramiyede geçen yılki gibi yüzde 50 artış yapılabileceği değerlendiriliyor. Bu artış olursa ikramiye 4 bin 500 liraya çıkacak.

Emekliye 10 adımda ikramiye! Kim, ne kadar alacak? İşte ödeme takvimine ve artış formüllerine ilişkin tüm detaylar (AA)Emekliye 10 adımda ikramiye! Kim, ne kadar alacak? İşte ödeme takvimine ve artış formüllerine ilişkin tüm detaylar (AA)

CUMHURBAŞKANI'NA SUNULACAK
İkramiye konusunda formülleri de içeren çalışma, Başkan Erdoğan'a sunulacak. Mart ayı içerisinde çalışmanın tamamlanıp kararın verilmesi bekleniyor.

YASA ÇIKARILACAK
İkramiyede artış kararı verilirse hazırlanan yasa teklifi Meclis'e sevk edilecek. Teklif Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilip, Başkan Erdoğan tarafından onaylandıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Emekliye 10 adımda ikramiye! Kim, ne kadar alacak? İşte ödeme takvimine ve artış formüllerine ilişkin tüm detaylar (AA)Emekliye 10 adımda ikramiye! Kim, ne kadar alacak? İşte ödeme takvimine ve artış formüllerine ilişkin tüm detaylar (AA)

TAKVİM BELİRLENECEK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilk ikramiyenin ödeme takvimini belirleyip duyuracak. Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart-1 Nisan tarihlerine denk geliyor. 29 Mart Cumartesi de arefe günü. Bu nedenle Ramazan Bayramı ikramiyesinin 24-28 Mart arasında verilmesi bekleniyor.

YENİ EMEKLİLER DE ALACAK
Mart ayı itibariyle aylık bağlanmış emekliler, dul ve yetimler Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanacak. Şubat sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar da bu ödemeyi alabilecek. İşlemleri yetişmişse açıklanan ödeme tarihinde, yetişmemişse aylık bağlanınca Ramazan Bayramı ikramiyesini cebine koyacak.

Emekliye 10 adımda ikramiye! Kim, ne kadar alacak? İşte ödeme takvimine ve artış formüllerine ilişkin tüm detaylar (AA)Emekliye 10 adımda ikramiye! Kim, ne kadar alacak? İşte ödeme takvimine ve artış formüllerine ilişkin tüm detaylar (AA)

HİSSEYE GÖRE ÖDEME OLACAK
Emekliler belirlenen ikramiye tutarını alırken, dul ve yetimler bu ödemeden hisseleri oranında yararlanacak. Örneğin; ölüm aylığı oranı yüzde 75 olan ikramiyenin yüzde 75'i, aylık oranı yüzde 50 olan yüzde 50'si, yüzde 25 olan da yüzde 25'i oranında ödeme alacak.

ÇİFT ÖDEME YOK
İki aylık birden alanlara iki dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ikramiye verilecek.

İKİNCİ TAKVİM GELECEK
Kurban Bayramı ikramiyesi de Haziran başında ödenecek. Bu yıl Kurban Bayramı, 6-9 Haziran tarihlerine denk geliyor. Bu nedenle ikramiyenin de 2-5 Haziran tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.

Emekliye 10 adımda ikramiye! Kim, ne kadar alacak? İşte ödeme takvimine ve artış formüllerine ilişkin tüm detaylar (AA)Emekliye 10 adımda ikramiye! Kim, ne kadar alacak? İşte ödeme takvimine ve artış formüllerine ilişkin tüm detaylar (AA)

BAŞVURU TARİHİ ÖNEMLİ
Kurban Bayramı ikramiyesi, Haziran itibariyle aylık bağlanmış emeklilere, dul ve yetimlere ödenecek. Bu ödemeden 31 Mayıs'a kadar emeklilik dilekçesi verenler de yararlanacak. Mayıs sonuna kadar başvurusunu yapanlar, şartları sağlıyorsa, işlemleri yetişmezse bile aylık bağlandığında Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek.

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