Yaklaşık 16.4 milyon emeklinin, dul ve yetimin 2025 bayram ikramiyeleri için süreç başladı. İşte ikramiyenin yol haritası...



EKONOMİ YÖNETİMİ ELE ALACAK

Öncelikle ekonomi yönetimi halen 3 bin lira olan bayram ikramiyesinde artış konusunu masaya yatıracak. Ekonomi kurmayları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir araya gelerek konuyu değerlendirecek.

Emekliye 10 adımda ikramiye! Kim, ne kadar alacak? İşte ödeme takvimine ve artış formüllerine ilişkin tüm detaylar (AA)



FORMÜLLER BELİRLENECEK

İlk formül, ikramiyeye SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının oranı olan yüzde 15.75'lik (2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon) artışın yansıtılmasını içeriyor. Buna göre ikramiye 3 bin 472 lira 50 kuruşa çıkacak. Bir başka formüle göre de ikramiyede yüzde 44.38 çıkan 2024 yılı enflasyonuna göre artış yapılabilecek.

Eğer ikramiye bu oranda artırılırsa emeklilere bayram başına yapılacak ödeme 4 bin 331 liraya yükselecek. Ayrıca geçen yıl 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilen ikramiyenin bu yıl da bin lira artışla 4 bin lira yapılabileceği konuşuluyor. 4. bir formül olarak da ikramiyede geçen yılki gibi yüzde 50 artış yapılabileceği değerlendiriliyor. Bu artış olursa ikramiye 4 bin 500 liraya çıkacak.