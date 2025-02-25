Sabancı Vakfı’nın desteğiyle binlerce genç kadına istihdam sağlandı!

Aile ve Çalışma bakanlıkları iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Sabancı Vakfı destekleriyle yürütülen Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi, Türkiye'de ne eğitimde ne istihdamda (NEET) yer alan genç kadınların ekonomik ve toplumsal hayata katılımı için çalışmaya devam ediyor.



2022'de başlayan ve ilk fazı tamamlanan proje ile 6 bin NEET kadına ulaşıldı, 800'den fazlası iş hayatına katıldı. Sosyal etki analizine göre yılda 45 milyon TL sosyal değer yaratıldı.



Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "Genç kadınların kendi potansiyellerini keşfetmeleri ve daha güçlü şekilde hayatın içinde yer almaları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

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