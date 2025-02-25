PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Evde üretip satana vergi yok

e-ticaret yapan kadın girişimcilerin sayısı sağlanan desteklerle artıyor. Evde ürettiğini internetten satanlar, vergi muafiyetinden yararlanıyor. Bunun için 2025 yılı gelirinin 1 milyon 580 bin liranın altında olması yetiyor.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Şubat 2025
Evde üretip satana vergi yok

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    E-ticaret hızlı büyümesini sürdürürken, bu alanda faaliyet gösteren kadınların sayısı da her geçen gün artıyor. Kadınlara sağlanan vergi muafiyeti de bunda destekleyici rol oynuyor. Girişimci kadınlar, evde ürettikleri ürünleri internet üzerinden vergi muafiyeti ile satarak para kazanabiliyor. 2024'te 1.1 milyon liranın altındaki kazançlar için muafiyet sağlanıyordu. Hasılat sınırı 2025 yılında 1 milyon 580 bin liraya çıktı.

    MUAFİYETE UYGUN ÜRÜN
    Evde üretilip satışı yapılabilecek birçok ürün ve hizmet bulunuyor. Havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, deriden üretilen mamuller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, mum, defter, kimyasal içermeyen ev yapımı doğal kozmetikler, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, turşu, salça, tarhana, erişte, mantı, bilgisayar programları, e-kitaplar, müzik, sanat eserleri, fotoğraf ve tasarım dosyaları gibi dosya tabanlı ürünler yapanlar vergi muafiyetine dahil olabiliyor.

    Burada en temel şart ürünün evde imal edilmesi. İkincisi de evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan iş��i almamak şartıyla üretilmesi.

    NELER GEREKİYOR?
    E-ticarette vergi muafiyetinden faydalanmak için belirli şartlara uymak gerekiyor. Bunun için öncelikle fiziksel bir iş yerine sahip olmayıp yalnızca e-ticaret faaliyeti yürütüyor olmalısınız. İkincisi, yıllık gelirinizin belirlenen yasal sınırı aşmaması gerekiyor. Ayrıca vergiden muaf belgesine sahip olmalı, sanayi tipi veya seri üretim makineleri ile üretim yapmamalısınız. E-ticaret işlemlerinizi ticari bir banka hesabınız aracılığıyla gerçekleştirmeniz de şart.

    KİMLER YARARLANIR?
    Ayrı bir işyeri açmaksızın, sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri ürünleri internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlardan 2025 yılında elde ettikleri hasılat 1 milyon 580 bin lirayı aşmayanlar vergi muafiyetinden yararlanabiliyor.

    BELGE NASIL ALINIR?
    e-ticaret vergi muafiyet belgesi alabilmek için Gelir İdaresi Başkanlığı müdürlüklerinden ya da Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden kolayca başvuru yapılabiliyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Memura yarım zamanlı çalışma: TAKVİM yönetmelik taslağını açıklıyor! Hangi saat ve günlerde çalışılacak? Kimler yararlanacak?
    Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar | AB’ye tam üyelik çağrısı! Avrupa’nın Türkiye’ye ihtiyacı var
    Yalan diline yuva yapmış tetikçi utanmadı Turkuvaz Medya ve Takvim’i hedef aldı! Maske düştü müfteri göründü: Kiralık tetikçiye suçüstü
    Rams Park’ta sessiz derbi! Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0 | MAÇ SONUCU
    ABD Başkanı Donald Trump tarihi verdi: Ukrayna Lideri Zelenskiy Beyaz Saray’a gidiyor!
    İstanbul’da dünya starı gibi karşılanan Wanda Nara gündemi salladı!
    ÖZEL | Dev derbi durdu: Fenerbahçe taraftarları Galatasaray tribünlerine meşale attı!
    Hattatların Reisi Hakk’ın rahmetine kavuştu! Başkan Erdoğan’dan Hasan Çelebi için taziye mesajı
    CHP yandaşı Enver Aysever’den Ekrem İmamoğlu’na sahte diploma tepkisi: Canı cehenneme
    Al birini vur ötekine! Türkiye ve Başkan Erdoğan’a kirli operasyon, ortak dil: Economist’ten sonra sıra Financial Times da
    Diploması da şaibeli! İmamoğlu 475 taban puanlı bölüme 386 ile nasıl girdi? YÖK usulsüzlüğü raporladı gözler İstanbul Üniversitesi’nde
    Yenidoğan Çetesi davasında 3. celse! Savcı Yavuz Engin’i tehdit etmişti! Tuğçe Toptemel’in avukatından Kurtlar Vadisi repliği ile savunma
    Başkan Erdoğan’dan kritik kabul! Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ankara’da
    Müge Anlı’da akılalmaz olay! Sevgilisine 6 milyona yakın para kaptırdı! Eşi ile stüdyoya geldi
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Lavrov’dan ortak açıklama! ABD’nin teröristan planına dikkat çekti: Amacı ayrılıkçıları desteklemek
    DEM Parti’den İmralı ziyareti açıklaması! Teröristbaşı Öcalan ne zaman çağrı yapacak?
    Almanya’da seçim sonuçları açıkladı! 19 Türk kökenli aday Federal Meclis’te! İşte isim isim o liste
    Kar İstanbul’a veda etti: Sıcaklık 13 dereceye çıkacak! Bu hafta havalar ısınıyor mu? 24 Şubat MGM hava durumu
    AK Parti’de MKYK ve MYK’da köklü değişim! Usta isimler yorumladı! Serap Yazıcı Özbudun, Kürşad Zorlu...
    CHP’de çarşı pazar karıştı! Mansur Yavaş İmamoğlu’nu usulsüz diplomadan vurdu... Tanju Özcan’dan fırsatçı çıkışı