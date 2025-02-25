Evde üretip satana vergi yok

E-ticaret hızlı büyümesini sürdürürken, bu alanda faaliyet gösteren kadınların sayısı da her geçen gün artıyor. Kadınlara sağlanan vergi muafiyeti de bunda destekleyici rol oynuyor. Girişimci kadınlar, evde ürettikleri ürünleri internet üzerinden vergi muafiyeti ile satarak para kazanabiliyor. 2024'te 1.1 milyon liranın altındaki kazançlar için muafiyet sağlanıyordu. Hasılat sınırı 2025 yılında 1 milyon 580 bin liraya çıktı.



MUAFİYETE UYGUN ÜRÜN

Evde üretilip satışı yapılabilecek birçok ürün ve hizmet bulunuyor. Havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, deriden üretilen mamuller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, mum, defter, kimyasal içermeyen ev yapımı doğal kozmetikler, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, turşu, salça, tarhana, erişte, mantı, bilgisayar programları, e-kitaplar, müzik, sanat eserleri, fotoğraf ve tasarım dosyaları gibi dosya tabanlı ürünler yapanlar vergi muafiyetine dahil olabiliyor.



Burada en temel şart ürünün evde imal edilmesi. İkincisi de evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan iş��i almamak şartıyla üretilmesi.

NELER GEREKİYOR?

E-ticarette vergi muafiyetinden faydalanmak için belirli şartlara uymak gerekiyor. Bunun için öncelikle fiziksel bir iş yerine sahip olmayıp yalnızca e-ticaret faaliyeti yürütüyor olmalısınız. İkincisi, yıllık gelirinizin belirlenen yasal sınırı aşmaması gerekiyor. Ayrıca vergiden muaf belgesine sahip olmalı, sanayi tipi veya seri üretim makineleri ile üretim yapmamalısınız. E-ticaret işlemlerinizi ticari bir banka hesabınız aracılığıyla gerçekleştirmeniz de şart.



KİMLER YARARLANIR?

Ayrı bir işyeri açmaksızın, sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri ürünleri internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlardan 2025 yılında elde ettikleri hasılat 1 milyon 580 bin lirayı aşmayanlar vergi muafiyetinden yararlanabiliyor.

BELGE NASIL ALINIR?

e-ticaret vergi muafiyet belgesi alabilmek için Gelir İdaresi Başkanlığı müdürlüklerinden ya da Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden kolayca başvuru yapılabiliyor.