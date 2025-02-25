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Araç muayene istasyonlarında yeni dönem!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda araç muayene istasyonlarının özelleştirme ihalesi gerçekleştirildi. İhale kapsamında Türkiye iki bölgeye ayrılırken birinci bölgede 45, ikinci bölgede 36 il yer alıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Şubat 2025
Araç muayene istasyonlarında yeni dönem!

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    Araç muayene istasyonlarının özelleştirme ihalesi dün gerçekleştirildi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndaki ihalelerde iki bölge için de en yüksek teklifi MOI Ortak Girişim Grubu (OGG) verdi.

    4 kıtada yılda 30 milyondan aracı denetleyen ABD merkezli araç muayene işletmesi Opus Group'un Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret, İspanyol İtversia Gestion S.L. ve Arjantin merkezli VTV Norte SA ile birlikte yer aldığı MOI OGG; 1. bölge için 830 milyon dolar, 2. bölge için 890 milyon dolar teklif vererek ipi göğüsledi. Her iki bölgenin ihalesi de 3 konsorsiyumun katılımıyla yapıldı.

    En yüksek teklifi veren MOI OGG'nin yanı sıra Doğuş Tem OGG (Doğuş Holding-Tem Kocaeli Araç Muayene İstasyonları İşletim ve Ticaret) ile AGTT OGG (Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği-GGK Yapı Gayrimenkul Enerji Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret- TÜV SÜD Aktiengesellschaft- Test Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim) de ihaleye katılan diğer konsorsiyumları oluşturdu.

    SÜREÇ NASIL OLACAK?
    Araç muayenesinde mevcut sözleşmelerin süresinin 14 Ağustos 2027'de sona erecek olması nedeniyle ihale süreci yeniden başlatılmıştı. 20 yıllık yeni işletmeciyi belirlemek için yapılan ihalenin dün teknik olarak sonuçlandığını söyleyen Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı ve İhale Komisyon Başkanı Murat İbrahim Çelebi, "İhale komisyonumuzca devir kararı alınması durumunda sonuçlar önce Rekabet Kurulu'na iletilecek.

    Alınacak olumlu görüşü takiben ÖYK onaya sunulacak. Resmi Gazete'de kararın yayınlanmasını takiben Danıştay görüşü alınacak ve yatırımcılar yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra sözleşme imzalanacak" dedi.

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