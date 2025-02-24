Tebliğ yayımlandı: Sağlıkta katılım payları düşürüldü

Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesinde ödenecek katılım paylarında güncelleme yapıldı. "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı, tıp fakülteleri bulunan devlet üniversiteleri, sağlık uygulama ve eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt polikliniklerinde 45 lira olan katılım payı 20 liraya düşürüldü.

YÜZDE 50 İNDİRİM

Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmayacak. İkinci basamak sağlık hizmeti kurumu olan devlet hastanelerinde 20 lira katılım payı alınacak. Sağlık Bakanlığı'nca üçüncü basamak hastane olarak basamaklandırılan Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde katılım payı 45 liradan 20 liraya indirildi.

Katılım payı; diş hekimliği fakülteleri bulunan devlet/ vakıf üniversite hastanelerinde 45 liradan 20 liraya, tıp fakülteleri bulunan devlet üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde 45 liradan 20 liraya ve tıp fakülteleri bulunan vakıf üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde de 45 liradan 20 liraya düşürüldü. İkinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularında katılım payı 50 lira olarak korundu. Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme imzalanmış, görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş aile hekimlerinden, sağlık hizmet sunucularına sevk edilerek yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı yüzde 50 azaltılarak tahsil edilecek.