İngiliz turistler Erciyes’e akın etti!

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, İngiltere'de yaptığı tanıtımların meyvelerini topluyor. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nın olumsuz etkileri nedeniyle İngiltere'ye açılan Erciyes, ilk İngiliz kafilelerini ağırlamaya başladı.

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcüman, "Yurt dışından birçok misafiri ağırlıyoruz. Sürekli olarak ülke sayımızı ve charter seferlerimizi artırmaya çalışıyoruz. Yeni pazarlar belirlemeye çalışıyoruz. Özellikle Avrupa ülkeleriyle kontaklarımız devam ediyor. Son iki senedir İngiltere'deyiz, İngiltere pazarına açılmaya çalışıyoruz, fuarlara katılıyoruz. Bunun meyvelerini de toplamaya başladık" dedi.

Geçen ay ilk kafilenin geldiğini aktaran Elcüman, "Dün de ikinci kafilemiz geldi. Erciyes artık bir dünya markası olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor" şeklinde konuştu.