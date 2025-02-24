Cepten ilk "alo"nun üzerinden 31 yıl geçti!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de 23 Şubat 1994'te dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i aramasıyla gerçekleşen ilk cep telefonu görüşmesinin üzerinden 31 yıl geçtiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye, aradan geçen 31 yılın ardından 20 Gbps'ye kadar yüksek hızlara ulaşan 5G teknolojisiyle tanışmaya hazırlanıyor. Bu yıl ihalesi yapılıp gelecek yıl hem vatandaşlarımızın hem de sanayinin hizmetine sunulacak 5G teknolojiyle internete bağlanılan cihazlardaki iletişim hızında büyük artış yaşanacak."