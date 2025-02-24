Bakan Uraloğlu duyurdu: Van-Tahran tren seferleri yeniden başlıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van ile Tahran arasında yeniden başlayacak tren seferleri için biletlerin 25 Şubat'ta satışa çıkacağını belirterek, "İlk sefer Tahran'dan 9 Mart'ta, Van'dan ise 10 Mart'ta gerçekleşecek" ifadesini kullandı.

Trenin haftada iki kez karşılıklı sefer yapacağına dikkati çeken Uraloğlu, "Tahran-Van Yolcu Treni pazar ve çarşamba Tahran'dan 12.35'te, Van'dan ise pazartesi ve perşembe saat 20.00'de hareket edecek. Yolcularımız, 22 saatlik keyifli bir seyahati demir yolu konforunda gerçekleştirecek" diye konuştu. İran Yolcu Taşıma Şirketi (RAJA) tarafından işletilecek tren 40 kişi kapasiteli 7 kuşetli vagondan oluşacak.