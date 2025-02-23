TTYD Başkanı Oya Narin: Turizm gelirlerinin yüzde 70’i çevrim içi seyahat platformları aracılığıyla sağlanıyor

Turizm sektörü, tüm dünyada, dijitalleşme, değişen tüketici alışkanlıkları ve yeni iş modelleriyle büyük bir dönüşüm geçiriyor. Seyahat planlamadan konaklamaya kadar birçok aşamada geleneksel yöntemlerin yerini hızla dijital platformlar alıyor.

Dünya genelinde turizm gelirlerinin yaklaşık yüzde 70'inin çevrim içi seyahat platformları aracılığıyla sağlanıyor. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin, 2024'te 62,2 milyon turist ağırlayarak, 60,5 milyar dolar gelir elde eden turizm sektörünün, istihdam yaratan dev bir ekosistem olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin, turizmde sağladığı sürdürülebilir büyümeyle sadece bölgesinde değil, dünyada da güçlü bir oyuncu olduğu değerlendirmesinde bulunan Narin, "Gelen turist sayısında dünyada 5'inci sıradayız ve turizm gelirlerinde 7'nci sıradaki yerimizi koruduk. Bugün turizm, ülkemizde doğrudan ve dolaylı 3 milyon kişiye istihdam sağlıyor" dedi.