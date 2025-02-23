Çek-at yakalat: Bakanlıktan fahiş fiyata şipşak ceza! Uygulama nasıl işleyecek?

Bakanlıktan fahiş fiyata şipşak ceza! Uygulama nasıl işleyecek? (AA)

UYGULAMA NASIL İŞLEYECEK?

İşte bakanlığın bu konudaki açıklaması:

Haksız Fiyat Bildirimi Mobil Uygulamasına mobil uygulama mağazaları Apple Store ve Google Play üzerinden ulaşılabilmekte olup, mobil uygulamaya girişler e-Devlet hesaplarıyla gerçekleştirilebilmektedir. Bildirimde bulunurken 5 adet fotoğraf yüklenmesi sağlanmış, konum ekleme özelliği eklenmiş ve açıklama alanı artırılmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumakla beraber, adil bir ticari hayatın sağlanması amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz.