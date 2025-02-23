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Çek-at yakalat: Bakanlıktan fahiş fiyata şipşak ceza! Uygulama nasıl işleyecek?

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışıyla mücadelede için çok önemli bir adım attı. Uygulama sayesinde tüketiciler, karşılaştıkları fahiş fiyatları fotoğraflayıp anında şikayet edecek.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Şubat 2025
Çek-at yakalat: Bakanlıktan fahiş fiyata şipşak ceza! Uygulama nasıl işleyecek?

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    Vatandaşa fahiş fiyattan ürün satanlar şimdi yandı. Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat uygulamasıyla mücadele kapsamında geliştirdikleri "Haksız Fiyat Bildirimi" uygulamasına yeni modüller ekledi. Yeni uygulamayla haksız fiyat artışlarıyla mücadelede vatandaşlar, sürece daha aktif dahil edilecek.

    Bakanlıktan fahiş fiyata şipşak ceza! Uygulama nasıl işleyecek? (AA)Bakanlıktan fahiş fiyata şipşak ceza! Uygulama nasıl işleyecek? (AA)

    Bakanlık yetkilileri, "Ticaret Bakanlığı olarak, günümüz ekonomik ortamında yaşanan gelişmeler neticesinde, tüketici mağduriyetlerinin önüne geçebilmek amacıyla geliştirmiş olduğumuz 'Haksız Fiyat Artışı Bildirimi Mobil Uygulamasına' yeni modüller eklenerek, yenilikçi bir mobil uygulama ile vatandaşlarımızın karşılaştıkları haksız fiyat artışlarını anında ve etkili biçimde bildirip, hızlı aksiyon alınmasına imkan sağlanması amaçlanmıştır" dedi.

    Bakanlıktan fahiş fiyata şipşak ceza! Uygulama nasıl işleyecek? (AA)Bakanlıktan fahiş fiyata şipşak ceza! Uygulama nasıl işleyecek? (AA)

    Vatandaşlar, çaşıda-pazarda veya marketlerde fahiş fiyata satılan bir ürün gördüğünde anında fotoğraflayıp şikayette bulunabilecek. Sisteme düşen görüntü anında işleme girecek ve bakanlık harekete geçecek.

    Bakanlıktan fahiş fiyata şipşak ceza! Uygulama nasıl işleyecek? (AA)Bakanlıktan fahiş fiyata şipşak ceza! Uygulama nasıl işleyecek? (AA)

    UYGULAMA NASIL İŞLEYECEK?
    İşte bakanlığın bu konudaki açıklaması:

    Haksız Fiyat Bildirimi Mobil Uygulamasına mobil uygulama mağazaları Apple Store ve Google Play üzerinden ulaşılabilmekte olup, mobil uygulamaya girişler e-Devlet hesaplarıyla gerçekleştirilebilmektedir. Bildirimde bulunurken 5 adet fotoğraf yüklenmesi sağlanmış, konum ekleme özelliği eklenmiş ve açıklama alanı artırılmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumakla beraber, adil bir ticari hayatın sağlanması amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz.

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