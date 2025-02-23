Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye mega yat imalatında dünyada 2. sırada

Türkiye, 2025 Yılı Küresel Mega Yat Sipariş Defteri verilerine göre zirveye doğru yükselişini sürdürdü... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ülkemiz bu yıl toplam uzunluğu 6 bin 410 metre olan 146 mega yat siparişi aldı" dedi.

Uraloğlu, ayrıca Türkiye'nin küresel mega yat inşası sektöründe sipariş adedi bakımından yüzde 12,9, siparişlerin toplam uzunlukları dikkate alındığında ise yüzde 14'lük paya sahip olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Boat International tarafından yayımlanan 2025 Küresel Mega Yat Sipariş Defteri verilerine göre, ülkemizin inşa edeceği yatların toplam boy uzunlukları dikkate alındığında, geçen yıla göre yüzde 8,9'luk bir gelişim ile lider İtalya'nın hemen ardından dünyada ikinci sıraya yükselmiş bulunuyoruz. Tersanelerimiz, yüksek kalite anlayışıyla sektörde büyük bir ivme yakalamış durumda."