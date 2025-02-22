SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Avrupa'da tereyağ krizi! Türkiye'nin kapısını çalacaklar

Avrupa genelinde maliyetler ve üretim yetersizliği nedeniyle tereyağ kıtlığı yaşanıyor. Almanya, Fransa ve İtalya bu krizi çözmek için Türkiye’nin kapısını çalacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Şubat 2025
Avrupa’da tereyağ krizi! Türkiye’nin kapısını çalacaklar

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Avrupa Birliği ülkelerinin marketlerinde son 1 aydır tereyağ krizi başladı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, AB ülkelerinde tereyağı fiyatları şubatta yıllık ortalama yüzde 40'a yakın arttı. Avrupa'nın en kalabalık nüfusuna sahip Almanya'da da Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre ocak ayında tereyağının üretici fiyatı yıllık bazda yüzde 39,8 düzeyinde artış gösterdi.

    KONSANTRE YEM BİTİRDİ
    Üretimin de azalmasıyla birlikte tereyağ olan sayılı marketlerde satış kotası getirildi. Bazı marketler tek paket tereyağ satışına başladı. Sadece 25 günlük tereyağ stoklarının kalması nedeniyle Almanya, Fransa, İtalya gibi ülkeler tereyağ için Türkiye'yi adres gösterdi. son yıllarda Avrupa genelinde konsantre yem kullanımının artmasıyla sütün yağ içeriği normalden daha düşük olduğu için tereyağı üretiminin de azaldığı ifade ediliyor.

    İNEK SAYISI AZALIYOR
    Avrupa Birliği'ndeki inek sayısı 20 milyonun altına düşerken, Hollanda ve İrlanda gibi önemli süt ve tereyağı endüstrisine sahip ülkelerde de tarım politikası konusunda şiddetli tartışmalar yaşanıyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 kente kodlu uyarı: Yağış devam edecek! İşte il il 22 Şubat Cumartesi hava durumu
    Sermaye Piyasası Kurulu’ndan BIST’teki olağanüstü fiyat hareketlerine inceleme
    FETÖ’cüleri doyuran Maydonoz Döner’in 400. şubeyi Kanada’da açmaya hazırlandığı ortaya çıktı!
    5 ADIMDA YENİ PROMOSYON | Emekliler nasıl daha yüksek ödeme alabilecek? Hangi banka ne veriyor?
    Trump Zelenskiy’i hedef aldı Putin’i övdü: İstese tüm Ukrayna’yı ele geçirir
    Fenerbahçe yeni stoperini buldu! Kararını gelecek ay verecek
    Maydonoz Döner zincirine FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı | Şirkete kayyum atandı
    Kartal 4. sıraya uçtu! Eyüpspor - Beşiktaş: 1-3 | MAÇ SONUCU
    PKK elebaşı Duran Kalkan’dan yine sabotaj denemesi: Açıklama gelecek her şey bitecek böyle bir şey yok | CHP’ye erken seçim aklı
    Fitne girişimi ya da…
    Başkan Erdoğan’dan Büyük Kongre mesajı: Yeni bir dönemin kapılarını açacağız
    Galatasaray’da ayrılık! Yeni transfer yolcu
    Ekrem İmamoğlu ön seçim için başvuru yaptı... Mansur Yavaş’ın planı ne? Adaylıktan vazgeçmedi!
    Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu!
    Bu dava başka! Narin Güran dosyasında kritik tarih: 12 kişi hesaba çekilecek
    Paris ve Riyad’da masa kuruldu Ankara kendi hamlesini yaptı! ABD basını Türkiye etkisi dedi
    Kiev’den apar topar Zelenskiy anketi: Yüzde 57 oy iddiası! CIA / USAID bağlantısını Takvim.com.tr ortaya çıkardı
    İsrail’den yanlış ceset iddiası: Ateşkesin ikinci aşamasını geciktirmek için harekete geçtiler! Hamas listeyi verdi
    Grimes eski sevgilisi Elon Musk’a X’te önce yalvardı sonra küfretti: Çocuğumuz sakat kalacak
    Selvi Boylum Al Yazmalım’ın çocuk oyuncusu Zembilli’nin yıldızı çıktı! Türkan Şoray’ın oğlu Samet meğer...