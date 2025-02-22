Avrupa’da tereyağ krizi! Türkiye’nin kapısını çalacaklar

Avrupa Birliği ülkelerinin marketlerinde son 1 aydır tereyağ krizi başladı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, AB ülkelerinde tereyağı fiyatları şubatta yıllık ortalama yüzde 40'a yakın arttı. Avrupa'nın en kalabalık nüfusuna sahip Almanya'da da Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre ocak ayında tereyağının üretici fiyatı yıllık bazda yüzde 39,8 düzeyinde artış gösterdi.



KONSANTRE YEM BİTİRDİ

Üretimin de azalmasıyla birlikte tereyağ olan sayılı marketlerde satış kotası getirildi. Bazı marketler tek paket tereyağ satışına başladı. Sadece 25 günlük tereyağ stoklarının kalması nedeniyle Almanya, Fransa, İtalya gibi ülkeler tereyağ için Türkiye'yi adres gösterdi. son yıllarda Avrupa genelinde konsantre yem kullanımının artmasıyla sütün yağ içeriği normalden daha düşük olduğu için tereyağı üretiminin de azaldığı ifade ediliyor.



İNEK SAYISI AZALIYOR

Avrupa Birliği'ndeki inek sayısı 20 milyonun altına düşerken, Hollanda ve İrlanda gibi önemli süt ve tereyağı endüstrisine sahip ülkelerde de tarım politikası konusunda şiddetli tartışmalar yaşanıyor.

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