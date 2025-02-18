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Tarihe dikkat: KOBİ'lere çifte destek! İşini geliştirenlere 20 milyon TL

KOSGEB, KOBİ’lerin rekabet gücünün ve verimliliğinin artırılması için seferber oldu. Küresel Rekabetçilik Destek Programı’nda işletme başına 5-50 milyon lira; 28 Şubat’a kadar başvurulacak Kapasite Geliştirme Destek Programı’nda da 1-20 milyon lira finansman imkanı var.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Şubat 2025
Tarihe dikkat: KOBİ’lere çifte destek! İşini geliştirenlere 20 milyon TL

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    KOBİ'lerin rekabet gücünün ve verimliliğinin artırılması için iki yeni program uygulamaya alındı. Firmalara finansman desteği sunacak KOSGEB Küresel Rekabetçilik ve Kapasite Geliştirme destek programları bu yılla birlikte başvuruya açıldı.

    Küresel Rekabetçilik Destek Programı ile işletmelerin küresel rekabet ortamında daha dayanıklı olmalarını ve rekabet avantajı elde etmelerini sağlamak amacıyla yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi, inovasyon faaliyetleriyle geliştirilmiş ürünlerin üretimi ve ticarileştirilmesi, üretim süreçlerinin optimize edilmesi ve verimliliğin artırılması, tedarik zinciri yönetiminin güçlendirilmesi, yeni teknolojileri etkin kullanmalarının sağlanması, iş birlikleriyle küresel pazarlar içinde yer almaları gibi stratejileri içeren projelerinin desteklenmesi amaçlanıyor. İşletme başına kredi alt limiti 5 milyon, üst limiti ise 50 milyon lira olarak belirlendi.

    36 AY VADELİ OLACAK
    Krediler 36 ay vadeli olacak. Programdan yararlanılabilmesi için işletmenin, sistemde kayıtlı, aktif durumda ve beyanının güncel olması gerekecek. Başvuru yapacak işletmelerin, limitet veya anonim şirket statüsünde olması talep ediliyor. Hızlı büyüyen, orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren ve son 3 yılda, her yıl bir önceki yıla göre ihracatı ile AR-GE harcamasını artıran işletmeler destek programına başvurabilecek.

    İŞİNİ GELİŞTİRENLERE 20 MİLYON TL
    Kapasite Geliştirme Destek Programı ile de KOBİ'lerin verimliliğini, dayanıklılığını, üretimini, pazar büyüklüğünü ve kurumsal kapasitesini artırmaya yönelik ölçek büyütme yatırımlarına ve büyük işletmelerin tedarikçilerinin geliştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor. İşletme başına kredi alt limiti 1 milyon, üst limiti 20 milyon olarak belirlendi.

    Kredilerin azami vadesi 36 ay olacak. Program kapsamında, işletmelerin makine-teçhizat, kalıp, yazılım, personel, hizmet alımı giderleri ve işletme sermayesi için finansal kuruluşlardan kullanacakları kredinin faiz/kâr payı giderlerine finansal kuruluşlarla imzalanan protokoller çerçevesinde geri ödemesiz destek sağlanacak. Destekten imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama ve ilgili faaliyetler, bilgi hizmet faaliyetleri, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörlerinde yer alan işletmeler yararlanabilecek.

    İşletmenin programa dahil olabilmesi için KOSGEB Veri Tabanı'nda kayıtlı, aktif durumda ve işletme beyanının güncel olması, işletme sınıfının küçük işletme veya orta büyüklükte olması, limitet veya anonim şirket statüsünde bulunması, hızlı büyüyen işletme niteliği taşıması gerekecek. Bazı özel durumlarda hızlı büyüme şartı aranmayacak.

    TARİHE DİKKAT!
    Kapasite Geliştirme Destek Programı'na başvurular 28 Şubat 2025'e kadar yapılabilecek. Küresel Rekabetçilik Destek Programı'nda ise süre sınırı bulunmuyor.

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