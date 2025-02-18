Sağlıkta yenilikçi fikirler aranıyor!

Sanofi'nin Endeavor ile hayata geçirdiği PharmUp Girişimcilik Programı'nın 6. dönem başvuruları başladı.

Sağlık sektöründe katma değer yaratacak yenilikçi fikirlerin gelişimine destek olma amacıyla başlatılan programa başvurular, 25 Şubat'a kadar Sanofi'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Programın yeni dönem konuları "Akıllı Sağlık Cihazları ve Diagnostik Çözümler (giyilebilir teknolojiler ve hızlı test araçları)", "Medikal Eğitim ve İletişim Araçları", "Sağlıklı Yaşam Çözümleri", "Dijital Sağlık ve Teletıp", "Veri Yönetimi ve Analitiği", "Kurumsal Dijital Dönüşüm" olarak belirlendi. Seçilecek girişimlere pek çok imkan sunulacak.