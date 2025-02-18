Oyun geliştiricileri buluşuyor

Bilişim Vadisi DIGIAGE Oyun Geliştirme Kampı, oyun sektörüne ilgi duyanları bir araya getirecek. Bu yıl 13-18 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan kamp, Bilişim Vadisi'nin İzmir Kampüsü'nde gerçekleşecek.

5 gün sürecek kampta; katılımcıları oyun tasarımı, yazılım, hukuk, animasyon ve yayıncılık gibi alanlarda uzman eğitimciler tarafından verilen atölyeler, seminerler ve mentorluk oturumları bekliyor. Ayrıca oyun sektörünün önde gelen isimlerinin yer alacağı paneller, networking etkinlikleri ve proje sunumları da programda yer alacak.

Katılımcılar, tamamen ücretsiz olan yoğun kamp programında sektörün önde gelen isimlerinden mentorluk alacak, ekip çalışmalarıyla projeler geliştirecek, oyunlarının ve ekiplerinin potansiyelini tanıtacak ve oyun ekosistemine daha yakından dahil olma fırsatı bulacak. Kampa son başvuru tarihi 28 Şubat 2025.