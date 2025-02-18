Emine Erdoğan: Kadın istihdam oranını yüzde 36,2’ye yükselteceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Türkiye, kadınların her dönemde, sosyal ve kamusal alanda varlık gösterdiği, çok özel bir tarihe sahiptir. Türk kadınının girişimci ruhunun kökleri, 13. yüzyıla kadar uzanır. Anadolu'da kadınlar, teşkilatlanmış, sosyal ve ekonomik hayata katılmış, 'dünya kadın tarihinin' parlayan yıldızları olmuşlardır" dedi.

Halkbank Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen "Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni"nde konuşan Emine Erdoğan, şunları söyledi: "Kadınlarımızın nasıl emsalsiz bir güç olduğunun farkında olan bir ülkeyiz. Ekonomiden sanayiye, spordan sanata, siyasetten akademiye, geldiğimiz her noktada kadınlarımızın alın teri var. Hükümetimiz, ilk günden bu yana, kadınların her alanda yücelmesi için örnek politikalar geliştirmiştir. Kadın istihdamının artmasını teşvik etmiştir. 2014'te yüzde 26'larda olan kadın istihdam oranı, 2024 Aralık itibarıyla yüzde 31.6'ya yükselmiştir. 2028'de yüzde 36.2'ye yükseltmeyi hedefliyoruz. İnşallah hep birlikte başaracağız."



GİRİŞİMCİLERE 82 MİLYAR LİRA

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kadın girişimcilere sunulan finansal desteklerin yüzde 40'ını sağladıklarını belirterek, "Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi ile 8 Mart 2021'den bu yana yaklaşık 250 bin kadın girişimciye 82 milyar lira finansman desteği sağladık" dedi.