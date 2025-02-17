Türkiye’nin sanat eseri ihracatı 2024’te 14.5 milyon dolara ulaştı!

Türkiye, 2024 yılında 14 milyon 490 bin dolar değerinde sanat eseri, koleksiyon eşyası ve antika ihracatı gerçekleştirdi. Söz konusu ürünlerde, ihracat değeri bir önceki yıl ise 13 milyon 720 bin 469 dolardı.

Böylece bu alanda yüzde 5.6'lık artış yakalandı. Yurt dışına en fazla elle yapılmış resimler, kolajlar, mozaikler ve dekoratif plakalar gönderildi. Söz konusu kategoride, geçen 12 milyon 799 bin 515 dolarlık ihracat yapıldı. En fazla sanat eseri, koleksiyon eşyası ve antika ihracatı yapılan ülke ise yaklaşık 6 milyon dolarla ABD oldu.