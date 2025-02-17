Elde var servet: Bvlgari ve MB&F Serpenti’yi görücüye çıkardı!

Saat üreticileri Bvlgari ve MB&F yeni bir iş birliğine imza attı, uzun çalışmalar sonucu tasarlanan Bvlgari x MB&F Serpenti'yi görücüye çıkardı. Erkeklere yönelik tasarlanan modelin en dikkat edici özelliğini de döner saat ve dakika kubbeleri oluşturdu.

Her biri 33 parçadan oluşan üç versiyon hazırlandı. Mavi kubbeleriyle öne çıkan titanyum versiyon ve kırmızı kubbeye sahip siyah PVD çelikten üretilmiş versiyon yaklaşık 140 bin euroya sunulurken; yeşil kubbeli 18 ayar pembe altın versiyon ise 161 bin 152 euro (6.1 milyon lira) fiyatla koleksiyoncularla buluştu.

Otomotiv ve sanatsal tasarım öğelerini barındıran saatten toplam 99 adet üretildi.