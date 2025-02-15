Toyota’dan rekor dayanıklılık: 400 bin kilometreyi aşan otomobillerin lideri!

Araştırma şirketi iSeeCars, 400 bin kilometreyi aşabilen ve bu sınırı geçme ihtimali en yüksek otomobillerin listesini oluşturdu.

iSeeCars, 2024 yılında dikkat çeken en uzun ömürlü araçları derlerken, Toyota'nın adını neredeyse tüm listenin başlarında duyuruyor. Yapılan araştırma, 400 milyondan fazla aracı kapsayarak, sadece yüzde 8,6'sının 400 bin kilometreyi geçebileceğini ortaya koydu.

Toyota, bu listenin ilk beş sırasını tamamen kapsayarak sağlamlık konusunda zirveye oturdu. Araştırmaya göre, Toyota Tundra, 400 bin kilometreyi aşma ihtimaliyle birinci sırada yer alıyor. Toyota Sequoia ve Toyota 4Runner gibi modeller de sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer alarak markanın sağlamlık konusundaki başarısını pekiştiriyor.