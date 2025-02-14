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L'Oreal Türkiye'nin "Ayna Ayna Söyle Bize" Araştırması sonuçları açıklandı

L'Oreal Türkiye, Ipsos işbirliğiyle hazırladığı "Ayna Ayna Söyle Bize: Güzellik Pusulası Nedir Ülkemizde?" araştırmasının sonuçlarını duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Şubat 2025
L’Oreal Türkiye’nin Ayna Ayna Söyle Bize Araştırması sonuçları açıklandı

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    L'Oreal Türkiye, güzellik eğilimlerine yönelik birden fazla araştırmayı derleyerek Ipsos işbirliğiyle hazırladığı "Ayna Ayna Söyle Bize: Güzellik Pusulası Nedir Ülkemizde?" başlıklı çalışmanın sonuçlarını açıkladı.

    Geçen yıl 158 milyar liraya ulaşan pazarın genç nüfus, güzelliğe olan ilginin artması, hızlı dijitalleşme gibi etmenlerle ivmelenmesinin devam edeceği ve 2025 Avrupa güzellik pazarının büyümesine en büyük katkıyı yüzde 16 ile Türkiye'nin yapacağı belirtildi.

    L'Oreal Türkiye Ülke Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, güzellik anlayışının, özgünlük ve bireyselleşmenin ön planda tutulduğu bir dönüşümden geçtiğini söyledi.

    AYNA KARŞISINDA 70 DAKİKA GEÇİYOR
    ● Güzellik ürünleri kullanan kadınlar günde 70 dakikaya varan bir süreyi ayna karşısında geçiriyor.
    ● Türkiye'de her 10 kadından 8'i farklı saç sorunları yaşarken, saç dökülmesi öne çıkıyor.
    ● Türkiye'de yalnızca 10 kişiden 1'i güneş kremi kullanıyor.
    ● Güzellik ürünleri yüzde 40'la en çok e-ticaretten satın alınıyor.
    ● Her 10 erkekten 9'u traş ürünü, parfüm, saç şekillendirici gibi bir güzellik ürünü kullanıyor.

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