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İkramiyelere zam zamanı! Milyonlarca emeklinin gözü 21 Şubat'ta

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyelerde yapılacak düzenlemenin 21 Şubat'taki Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınacağını duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Şubat 2025
İkramiyelere zam zamanı! Milyonlarca emeklinin gözü 21 Şubat’ta

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    Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde verilen ikramiyede artış için düğmeye basıldı. Bu yılki ödemelerin zamlı yapılması için kollar sıvandı. İkramiyeye ilişkin yapılacak düzenlemenin 21 Şubat'ta Giresun'da gerçekleşecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınacağı belirtildi.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili sorular üzerine, "Şu an rakam söylemek için çok erken. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında ekonomi kurmaylarıyla görüşmeleri yaptıktan sonra, nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa tabii bununla ilgili değerlendirmeleri de yapacağız" demişti.

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    2023 yılında 2 bin lira olan ikramiye, 2024 yılında yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltilmiş, emeklilere iki bayramda toplam 6 bin lira ödenmişti. Şimdi yeni tutar belirlenecek ve ilki 30 Mart'ta başlayacak Ramazan Bayramı öncesinde ödenecek.

    İkinci ikramiye de 6-9 Haziran tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı öncesinde verilecek. İkramiye artışı yasal düzenlemeyle yapılacağı için, hazırlanacak teklif Mart ayı içerisinde TBMM'ye taşınacak. Bayram öncesinde de yasalaştırılacak. İkramiyeden dul ve yetimler de aylık oranları doğrultusunda yararlanacak.

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