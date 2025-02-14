Elektrikte yeni dönem: Tüketimini düşüren indirimli tarifeye geçecek

Elektrikte yeni dönem başladı. 42.2 milyon elektrik abonesinden yüksek tüketimi olan 1.2 milyonu, yani yüzde 3'ü artık gerçek fiyatı üzerinden elektrik tüketecek. Geri kalan yüzde 97'si ise desteklenmeye devam edilecek. İşte detayları:



■ Yeni uygulama ne kadarlık tüketimi kapsıyor? Uygulama, 2024'te yıllık 5 bin kilovatsaat, aylık ise ortalama 417 kilovatsaati aşan tüketimleri kapsıyor.



■ 417 kilovatsaatin güncel fatura tutarı ne kadar? Mevcut tarife ile 1.047 lira tutarında.



■ 2024 tüketimi 5 bin kilovatsaatin altında olan mesken tüketicilerinin durumu ne olacak? Bu tüketiciler önceden olduğu gibi desteklerden yararlanmaya devam edecek. Günlük 8 kilovatsaatin altındaki tüketimler (ilk kademe) yüzde 60, 8 kilovatsaatin üzerindeki tüketimler (ikinci kademe) yüzde 40 oranında desteklenecek.



■ Devlet desteğinden yararlanmayacak abonelerin faturası ne kadar artacak? Mevcut Piyasa Takas Fiyatı'na göre azami yüzde 93 artacak.



■ Sanayi ve ticarethanelerde yeni uygulama için tüketim limiti ne kadar? Yıllık 15 bin kilovatsaat.



■ Limitin üstünde tüketim yapan abone limitin altında tüketime başladığında devlet desteğinden nasıl faydalanacak? İlgili tüketicinin 2025 tüketiminin belirlenen limitin altında kalması durumunda 2026'da yeniden devlet tarafından desteklenen tarifeden yararlanmaya başlayacak.

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