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Bakan Vedat Işıkhan açıkladı! İş kuran engelliye 580 bin TL hibe

Engelliler ve eski hükümlüler için hibe desteği artırıldı. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, istihdama katılımı teşvik etmek amacıyla desteklerin yükseltildiğini duyurdu. Engelliler için hibe desteği 580 bin liraya, eski hükümlüler için 435 bin liraya çıkarıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Şubat 2025
Bakan Vedat Işıkhan açıkladı! İş kuran engelliye 580 bin TL hibe

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    Kendi işini kurmak isteyen engellilere ile eski hükümlülere yönelik hibe desteği artırıldı. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, istihdama ve üretime dahil olmak isteyen engelliler ile eski hükümlüler için hibe desteklerini yükselttiklerini belirtti. Işıkhan, "Korumalı iş yeri projelerinde kuruluş sermayesi desteğini 500 bin liradan 720 bin, kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımızın hibe desteklerini 400 bin liradan 580 bin, eski hükümlü vatandaşlarımıza hibe desteklerini 300 bin liradan 435 bin liraya yükseltiyoruz" dedi.

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