Bakan Vedat Işıkhan açıkladı! İş kuran engelliye 580 bin TL hibe

Kendi işini kurmak isteyen engellilere ile eski hükümlülere yönelik hibe desteği artırıldı. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, istihdama ve üretime dahil olmak isteyen engelliler ile eski hükümlüler için hibe desteklerini yükselttiklerini belirtti. Işıkhan, "Korumalı iş yeri projelerinde kuruluş sermayesi desteğini 500 bin liradan 720 bin, kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımızın hibe desteklerini 400 bin liradan 580 bin, eski hükümlü vatandaşlarımıza hibe desteklerini 300 bin liradan 435 bin liraya yükseltiyoruz" dedi.

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