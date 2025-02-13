SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Emekliye indirimli pazaryeri müjdesi: Kargo ücreti de olmayacak

TÜED, emeklilerin hesaplı alışveriş yapabilmesi için dijital pazaryeri olan ‘Emek Pazarı’nı kurdu. Kazım Ergün, ‘Kargo ücreti de olmayacak’ dedi.

Barış Şimşek Barış Şimşek
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Şubat 2025
Emekliye indirimli pazaryeri müjdesi: Kargo ücreti de olmayacak

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) emeklilerin fahiş fiyatlardan etkilenmemesi ve daha uyguna alışveriş yapabilmesi amacıyla dijital bir pazaryeri olan Emek Pazarı'nı kurdu. Tüm emeklilerin alışverişine açık olan pazaryerinde gıdadan giyime, kozmetikten teknolojiye pek çok ürün bulunurken, ürünler piyasa fiyatının altında satışa sunuluyor.

    TÜED Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin kapısına kadar bırakılacak alışverişlerden kargo ücreti de alınmayacağını belirterek, "Böylece emekliler olarak fahiş fiyat artışlarını boykot etmiş olacağız" şeklinde konuştu.

    KENDİ ÜRÜNLERİNİ DE SATABİLECEK
    Ergün, uygulama ile emeklilerin kendi ürettikleri ürünleri de satabileceğini anlatarak, şu bilgileri verdi: "Ayrıca, proje Sanat Sokağı, Kariyer Sepeti gibi sosyal sorumluluk alanlarını da kapsamakta.

    Proje kapsamında; yerel üreticiler ağırlıklı olarak desteklenecek, doğal ürünlere ve organik pazarlara geniş yer verilecek, tatil imkanları ve diğer tüm ürün ve hizmetler aracı firmalar olmadan tüketicilere sunulacak, indirim kampanyaları düzenlenecek. Bu yolla emeklilerimizin fahiş fiyat artışlarından etkilenmemesi veya en az düzeyde etkilenmesi sağlanmış olacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CHP’de şaibeli kurultayın ardından bir de şaibeli yerel seçimler iddiası! CHP’li Tolgahan Erdoğan’dan bomba sözler: Aday olmak isteyen milyon dolarlar verdi
    İBB hakkında yasa dışı bahis iddiası! CHP’li Tolgahan Erdoğan Takvim.com.tr’de anlattı: Önümüzdeki günlerde göreceğiz....
    Binance
    CANLI TAKİP | Başkan Erdoğan Malezya ve Endonezya’ın ardından Pakistan’da
    Trump ve Putin telefonda görüştü: Ölümleri durdurma konusunda anlaştık
    Hem erken emeklilik hem de para iadesi: Borçlanma yapanlar dikkat! Vergi indirimi ile ne kadar ödeme geri alınır?
    Tek tıkla hesaplı alışveriş: Bakanlığın zincir market fiyat karşılaştırma sitesi açıldı! TAKVİM tek tek araştırdı
    Napoli’nin gözü Barış Alper Yılmaz’da! İtalyan temsilcisi AZ Alkamaar maçında milli yıldızı takibe alacak
    Galatasaray - Adana Demirspor maçında penaltıyı kim verdi? TFF VAR kayıtlarını açıkladı
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan A Haber özel yayınında flaş açıklamalar
    AK Parti’den Başkan Erdoğan’ı hedef alan Müsavat Dervişoğlu’na sert tepki: Akıl dışı bir yaklaşımdır
    DEM Partili Bakırhan’dan Bahçeli’ye geçmiş olsun telefonu: Türkiye’nin size ihtiyacı var
    Putin’den ilk temas: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü
    Emeklilere bayram ikramiyesi artışı geliyor! Çalışma yapılacak: Kritik tarih belli oldu | 3 formül masada
    Beşar Esad’ın oğlu Hafız devrim gecesini anlattı X hesabı patladı! Rusya’ya nasıl kaçtılar?
    Fenerbahçe’de o transfer sezon sonuna kaldı!
    Galatasaray’da mecburi rotasyon! AZ maçı 11’i belirlendi
    Elon Musk’ın oğlu X Oval Ofis’i birbirine kattı! Burnunu karıştırdı Trump şoke oldu
    Mourinho’dan Talisca kararı! Anderlecht maçı 11’ini belirledi
    Bakan Bayraktar’dan Türkmen gazı açıklaması: 20 yıl sonra bir ilk!