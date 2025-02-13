Emekliye indirimli pazaryeri müjdesi: Kargo ücreti de olmayacak

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) emeklilerin fahiş fiyatlardan etkilenmemesi ve daha uyguna alışveriş yapabilmesi amacıyla dijital bir pazaryeri olan Emek Pazarı'nı kurdu. Tüm emeklilerin alışverişine açık olan pazaryerinde gıdadan giyime, kozmetikten teknolojiye pek çok ürün bulunurken, ürünler piyasa fiyatının altında satışa sunuluyor.

TÜED Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin kapısına kadar bırakılacak alışverişlerden kargo ücreti de alınmayacağını belirterek, "Böylece emekliler olarak fahiş fiyat artışlarını boykot etmiş olacağız" şeklinde konuştu.

KENDİ ÜRÜNLERİNİ DE SATABİLECEK

Ergün, uygulama ile emeklilerin kendi ürettikleri ürünleri de satabileceğini anlatarak, şu bilgileri verdi: "Ayrıca, proje Sanat Sokağı, Kariyer Sepeti gibi sosyal sorumluluk alanlarını da kapsamakta.

Proje kapsamında; yerel üreticiler ağırlıklı olarak desteklenecek, doğal ürünlere ve organik pazarlara geniş yer verilecek, tatil imkanları ve diğer tüm ürün ve hizmetler aracı firmalar olmadan tüketicilere sunulacak, indirim kampanyaları düzenlenecek. Bu yolla emeklilerimizin fahiş fiyat artışlarından etkilenmemesi veya en az düzeyde etkilenmesi sağlanmış olacak.