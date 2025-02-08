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Tarımsal destekleme ödemesi ne zaman hesaba geçer? Mazot gübre desteği yattı mı?

Mazot gübre desteğinin hesaplara ne zaman geçeceği Şubat ayının gelmesiyle beraber merak edilen konular arasında yerini aldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 164 milyon 322 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Peki, tarımsal destekleme ödemesi ne zaman hesaba geçer? Mazot gübre desteği yattı mı? İşte konuya ilişkin merak edilenler.

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Giriş Tarihi :08 Şubat 2025 , 13:19 Güncelleme Tarihi :08 Şubat 2025 , 13:19
Tarımsal destekleme ödemesi ne zaman hesaba geçer? Mazot gübre desteği yattı mı?

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    Mazot gübre desteğinin hesaplara ne zaman geçeceği Şubat ayının gelmesiyle beraber merak edilen konular arasında yerini aldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 164 milyon 322 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Peki, tarımsal destekleme ödemesi ne zaman hesaba geçer? Mazot gübre desteği yattı mı? İşte konuya ilişkin merak edilenler.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Tarımsal destekleme ödemesi yattı mı?

    Bakanlığın sosyal medya hesabından, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı.

    Tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin, şunlar ifade edildi:

    Üretime değer verip çiftçileri desteklediklerini belirten Yumaklı, "2 milyar 164 milyon 322 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Paylaşımda yer alan bilgiye göre, söz konusu destek tutarları, hububat için 1 milyar 997 milyon 350 bin lira, lisanslı depoculuk için 94 milyon 29 bin lira, kırsal kalkınma yatırımları için de 72 milyon 943 bin lira olarak belirlendi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Hububat desteği, Aksaray, Eskişehir, Bursa, Muş, Ağrı, Denizli, Manisa, Mersin, Giresun, Kastamonu, Bingöl, Trabzon ve Isparta illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünleri için ödenecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Tarımsal destek ödemesi ne zaman yatacak?

    Mazot gübre desteği olarak da bilinen temel destek ödeme tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Tarih kesinleştiğinde haberimizde yer vereceğiz.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Tarımsal destekleme ödemesi sorgulama nasıl yapılır?

    Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması gerçekleştirebilir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli olacaktır.. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri önemlidir.

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