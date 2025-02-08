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Hububat desteği, Aksaray, Eskişehir, Bursa, Muş, Ağrı, Denizli, Manisa, Mersin, Giresun, Kastamonu, Bingöl, Trabzon ve Isparta illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünleri için ödenecek.
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Tarımsal destek ödemesi ne zaman yatacak?
Mazot gübre desteği olarak da bilinen temel destek ödeme tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Tarih kesinleştiğinde haberimizde yer vereceğiz.
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Tarımsal destekleme ödemesi sorgulama nasıl yapılır?
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması gerçekleştirebilir.
(Takvim Foto Arşiv)
Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli olacaktır.. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri önemlidir.