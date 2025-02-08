Mazot gübre desteği nin hesaplara ne zaman geçeceği Şubat ayının gelmesiyle beraber merak edilen konular arasında yerini aldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 164 milyon 322 bin liralık tarımsal destekleme ödemesi nin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Peki, tarımsal destekleme ödemesi ne zaman hesaba geçer? Mazot gübre desteği yattı mı? İşte konuya ilişkin merak edilenler.

Üretime değer verip çiftçileri desteklediklerini belirten Yumaklı, "2 milyar 164 milyon 322 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

(Takvim Foto Arşiv)

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, söz konusu destek tutarları, hububat için 1 milyar 997 milyon 350 bin lira, lisanslı depoculuk için 94 milyon 29 bin lira, kırsal kalkınma yatırımları için de 72 milyon 943 bin lira olarak belirlendi.