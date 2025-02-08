Kalyon PV karbonu sıfırlıyor

Kalyon PV CEO'su İhsan Kulalı, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yapımı süren 157 megavatlık öz tüketim güneş enerjisi santralinin tamamlanmasıyla şirketin "karbon nötr panel" üreticisi olacağını, bu durumun yeşil finansman erişimi açısından önem arz ettiğini belirtti.

Şirketin halka arz süreciyle yeni döneme girdiğini, bu sürecin finansal büyümenin yanı sıra kurumsallaşma ve şeffaf yönetim ilkelerini güçlendirmek adına önemli adım olduğunu belirten Kulalı, halka arzın şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisini destekleyeceğini anlattı.

Kulalı, halka arzla birlikte sürdürülebilir büyüme, operasyonel verimlilik ve yüksek kalite hedeflerini güçlendirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, halka arzın şirket açısından da bir dönüm noktası olacağını söyledi. Sürecin yatırımcılar açısından da cazip fırsatlar sunduğuna dikkati çeken Kulalı, "Kalyon PV'nin halka arzıyla Türk sermaye piyasalarının derinlik kazanacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.