Vefat eden memurların aylıklarını alan yakınları için ise 12 maaş tutarındaki evlenme ikramiyesi devreye giriyor. Üstelik burada dul eşe bile evlenmesi halinde ödeme alma imkanı oluyor.

Ülkemizde evlenecek gençlere pek çok alanda destek sağlanıyor. Bu desteklerden birini de çeyiz yardımı oluşturuyor. SSK ve Bağ-Kur 'dan ölüm aylığı alan kız çocuklarına 24 maaş tutarında evlenme ödeneği imkanı bulunuyor.

ÇEYİZ DESTEĞİ ARTTI: Evlenenlere en az 86 bin 814 TL! İşte 24 maaşlık toplu ödemenin detayları... (AA)

NASIL ALINACAK?

SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alan kız çocuklarına ödenen çeyiz yardımı yani evlenme ödeneği ile ilgili çok sayıda merak edilen konu bulunuyor. İşte bu soruların yanıtları...

KİMLER YARARLANIYOR, YAŞ SINIRI VAR MI?

Ölüm aylığı alan kız çocukları evlendikleri takdirde bu yardımdan yararlanabiliyor. Burada kadının yaşına bakılmıyor. Evlenmesi ve evlendiği sırada maaşın ödeniyor olması yeterli oluyor.