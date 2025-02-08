ÇEYİZ DESTEĞİ ARTTI: Evlenenlere en az 86 bin 814 TL! İşte 24 maaşlık toplu ödemenin detayları... (AA)
HER EVLENEN BU ÖDEMEYİ ALABİLİYOR MU?
Bu yardımdan faydalanmak için evlenmek ve evlendiği sırada maaş almaya devam ediyor olmak yeterli oluyor. Ayrıca evlendikten sonra belgelerle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yazılı olarak başvurmak da şart.
BAŞVURU İÇİN BELLİ BİR SÜRE VAR MI?
Başvuru için 5 yıllık bir hak düşürücü süre bulunuyor. Bu süre içinde başvurmayan kız çocuğunun hakkı yanıyor.
ÇEYİZ DESTEĞİ ARTTI: Evlenenlere en az 86 bin 814 TL! İşte 24 maaşlık toplu ödemenin detayları... (AA)
HEM EVLENME ÖDENEĞİ HEM MAAŞ ALINIR MI?
Hayır. Evlenince ölüm aylığı kesiliyor. Bunun yerine 2 yıllık maaş peşin olarak veriliyor. Dolayısıyla eşinden boşanmadan ya da eşinin ölümü olmadan maaş alamıyor. Eğer evlilik 2 yıldan önce sona ererse kız çocuk yeniden maaş bağlanması için 2 yılın dolmasını bekliyor.
İKİNCİ EVLİLİK YAPANLARA DA VERİLİYOR MU?
Evlenme ödeneği almak için yetim kızın bir kez hakkı bulunuyor.
ÇEYİZ DESTEĞİ ARTTI: Evlenenlere en az 86 bin 814 TL! İşte 24 maaşlık toplu ödemenin detayları... (AA)
DİĞER HAK SAHİPLERİNİN MAAŞI ETKİLENİYOR MU?
Evet. Örneğin 2 kız kardeş maaş alıyorsa, evlenen kızın 24 aylık süresi bittiğinde, diğer kardeşin maaş oranı artıyor.
MEMUR YAKININA 12 MAAŞ İKRAMİYE
Memurlar için ise farklı bir uygulama bulunuyor. Bu fark desteğin kapsamında ve tutarında ortaya çıkıyor. Evlenme ikramiyesi adı altında 12 aylık tutarında ödeme yapılırken, dul eş için de ödeme imkanı bulunuyor.
Kız çocuklarının yanı sıra dul memur eşe de evlenmesi halinde 12 aylık çeyiz ikramiyesi ödeniyor. Ayrıca anne oğlundan veya kızından dolayı Emekli Sandığı'ndan yetim aylığı alıyorsa, evlenmesi halinde yine maaşının 12 katı kadar çeyiz yardımı sağlanıyor.
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