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ÇEYİZ DESTEĞİ ARTTI: Evlenenlere en az 86 bin 814 TL! İşte 24 maaşlık toplu ödemenin detayları...

Ülkemizde evlenen kız çocuklarına 24 maaşlık toplu ödeme yapılıyor. Ocak zammıyla artan aylıklar evlilik hazırlığı yapanların alacağı çeyiz desteğini artırırken, taban aylık artışı da ödemeye yansıyacak.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Şubat 2025
ÇEYİZ DESTEĞİ ARTTI: Evlenenlere en az 86 bin 814 TL! İşte 24 maaşlık toplu ödemenin detayları...

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    Ülkemizde evlenecek gençlere pek çok alanda destek sağlanıyor. Bu desteklerden birini de çeyiz yardımı oluşturuyor. SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alan kız çocuklarına 24 maaş tutarında evlenme ödeneği imkanı bulunuyor.

    Vefat eden memurların aylıklarını alan yakınları için ise 12 maaş tutarındaki evlenme ikramiyesi devreye giriyor. Üstelik burada dul eşe bile evlenmesi halinde ödeme alma imkanı oluyor.

    ÇEYİZ DESTEĞİ ARTTI: Evlenenlere en az 86 bin 814 TL! İşte 24 maaşlık toplu ödemenin detayları... (AA)ÇEYİZ DESTEĞİ ARTTI: Evlenenlere en az 86 bin 814 TL! İşte 24 maaşlık toplu ödemenin detayları... (AA)

    NASIL ALINACAK?
    SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alan kız çocuklarına ödenen çeyiz yardımı yani evlenme ödeneği ile ilgili çok sayıda merak edilen konu bulunuyor. İşte bu soruların yanıtları...

    KİMLER YARARLANIYOR, YAŞ SINIRI VAR MI?
    Ölüm aylığı alan kız çocukları evlendikleri takdirde bu yardımdan yararlanabiliyor. Burada kadının yaşına bakılmıyor. Evlenmesi ve evlendiği sırada maaşın ödeniyor olması yeterli oluyor.

    ÇEYİZ DESTEĞİ ARTTI: Evlenenlere en az 86 bin 814 TL! İşte 24 maaşlık toplu ödemenin detayları... (AA)ÇEYİZ DESTEĞİ ARTTI: Evlenenlere en az 86 bin 814 TL! İşte 24 maaşlık toplu ödemenin detayları... (AA)

    NE KADAR PARA ÖDENİYOR?
    Bu paranın miktarını ölüm aylığı belirliyor. Evlenme ödeneği 24 maaşın toplamından oluşuyor. Ek ödemeler varsa bunlar hariç tutuluyor. Ocak ayından itibaren evlenenlere verilecek çeyiz desteği de arttı.

    Bunun nedeni ise aylıkların yüzde 15.75 zamlanması. Ayrıca taban aylık artışı da en düşük ödemeyi yükseltti. 12 bin 500 lira taban aylık düzenlemesiyle yüzde 25 hissesi olan çocuğun en düşük ölüm aylığı 3 bin 125 liraydı. Ocak ödeme dönemi itibariyle devreye alınan 14 bin 469 lira taban aylık düzenlemesiyle bu tutar 3 bin 617 lira 25 kuruşa çıktı. Buna göre en düşük ödeme 75 bin liradan 86 bin 814 liraya yükseldi.

    ÇEYİZ DESTEĞİ ARTTI: Evlenenlere en az 86 bin 814 TL! İşte 24 maaşlık toplu ödemenin detayları... (AA)ÇEYİZ DESTEĞİ ARTTI: Evlenenlere en az 86 bin 814 TL! İşte 24 maaşlık toplu ödemenin detayları... (AA)

    HER EVLENEN BU ÖDEMEYİ ALABİLİYOR MU?
    Bu yardımdan faydalanmak için evlenmek ve evlendiği sırada maaş almaya devam ediyor olmak yeterli oluyor. Ayrıca evlendikten sonra belgelerle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yazılı olarak başvurmak da şart.

    BAŞVURU İÇİN BELLİ BİR SÜRE VAR MI?
    Başvuru için 5 yıllık bir hak düşürücü süre bulunuyor. Bu süre içinde başvurmayan kız çocuğunun hakkı yanıyor.

    ÇEYİZ DESTEĞİ ARTTI: Evlenenlere en az 86 bin 814 TL! İşte 24 maaşlık toplu ödemenin detayları... (AA)ÇEYİZ DESTEĞİ ARTTI: Evlenenlere en az 86 bin 814 TL! İşte 24 maaşlık toplu ödemenin detayları... (AA)

    HEM EVLENME ÖDENEĞİ HEM MAAŞ ALINIR MI?
    Hayır. Evlenince ölüm aylığı kesiliyor. Bunun yerine 2 yıllık maaş peşin olarak veriliyor. Dolayısıyla eşinden boşanmadan ya da eşinin ölümü olmadan maaş alamıyor. Eğer evlilik 2 yıldan önce sona ererse kız çocuk yeniden maaş bağlanması için 2 yılın dolmasını bekliyor.

    İKİNCİ EVLİLİK YAPANLARA DA VERİLİYOR MU?
    Evlenme ödeneği almak için yetim kızın bir kez hakkı bulunuyor.

    ÇEYİZ DESTEĞİ ARTTI: Evlenenlere en az 86 bin 814 TL! İşte 24 maaşlık toplu ödemenin detayları... (AA)ÇEYİZ DESTEĞİ ARTTI: Evlenenlere en az 86 bin 814 TL! İşte 24 maaşlık toplu ödemenin detayları... (AA)

    DİĞER HAK SAHİPLERİNİN MAAŞI ETKİLENİYOR MU?
    Evet. Örneğin 2 kız kardeş maaş alıyorsa, evlenen kızın 24 aylık süresi bittiğinde, diğer kardeşin maaş oranı artıyor.

    MEMUR YAKININA 12 MAAŞ İKRAMİYE
    Memurlar için ise farklı bir uygulama bulunuyor. Bu fark desteğin kapsamında ve tutarında ortaya çıkıyor. Evlenme ikramiyesi adı altında 12 aylık tutarında ödeme yapılırken, dul eş için de ödeme imkanı bulunuyor.

    Kız çocuklarının yanı sıra dul memur eşe de evlenmesi halinde 12 aylık çeyiz ikramiyesi ödeniyor. Ayrıca anne oğlundan veya kızından dolayı Emekli Sandığı'ndan yetim aylığı alıyorsa, evlenmesi halinde yine maaşının 12 katı kadar çeyiz yardımı sağlanıyor.

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