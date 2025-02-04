Memura-emekliye kazanç rehberi: Temmuz için ilk ipucu geldi! İkramiye ve promosyonda artış I Maaşlar nasıl değişecek? (AA) İLK VERİ NE GÖSTERİYOR? Temmuz zamları için takip edilen enflasyon verilerinden ilki belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) Ocak ayında aylık bazda yüzde 5.03 artış gösterdiğini açıkladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk ayda yüzde 5.03 artış görünürken, memurların ve memur emeklilerinin ise enflasyon farkı alacağı ortaya çıktı. Kalan beş aylık veriye göre zam oranları şekillenecek.

Memura-emekliye kazanç rehberi: Temmuz için ilk ipucu geldi! İkramiye ve promosyonda artış I Maaşlar nasıl değişecek? (AA) MAAŞLAR NASIL DEĞİŞECEK? Memurlar ve emekliler, zam oranı için enflasyon verilerini merakla takip ederken; gözler Merkez Bankası'nın 7 Şubat'ta açıklayacağı yılın ilk enflasyon raporuna çevrildi. Banka, 2024 yılının 4'üncü Enflasyon Raporu toplantısında 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21 olarak açıklamıştı. Eğer bu yılın ilk 6 aylık TÜFE verisi yüzde 10 çıkarsa Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10, memurlara ve memur emeklilerine ise enflasyon farkıyla birlikte yüzde 8.96 zam yapılacak. Örneğin; ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 13 olması durumunda da zam oranı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 13, memurlar ve memur emeklilerinde yüzde 11.93 olarak gerçekleşecek.

Memura-emekliye kazanç rehberi: Temmuz için ilk ipucu geldi! İkramiye ve promosyonda artış I Maaşlar nasıl değişecek? (AA) EN DÜŞÜK MAAŞLAR NE KADAR OLACAK? Geçtiğimiz ay en düşük maaş memurlarda 39 bin 205 liradan 43 bin 726 liraya, memur emeklilerinde 17 bin 588 liradan 19 bin 617 liraya çıkmıştı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun belirlediği yüzde 5'lik orana göre Temmuz'da en düşük maaş memurlarda 45 bin 912 liraya, memur emeklilerinde 20 bin 598 liraya ulaşacak. Bu maaşlar enflasyon farkıyla daha da yükselecek.

Memura-emekliye kazanç rehberi: Temmuz için ilk ipucu geldi! İkramiye ve promosyonda artış I Maaşlar nasıl değişecek? (AA)



SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE ZAM NASIL YANSITILACAK? TABAN AYLIK ARTACAK MI?

Temmuz zammı emeklilerin kök aylıklarına yansıtılacak. Örneğin; emeklinin kök aylığı 13 bin liraysa ama Ocak ödeme dönemi itibariyle yürürlüğe girecek 14 bin 469 lira yatırılıyorsa, zam oranı yatırılan paraya değil 13 bin liraya yansıtılacak. Ancak taban aylıkta artış konusu da yeniden değerlendirilecek.



KAZANIMLAR TEMMUZ ZAMMIYLA MI SINIRLI OLACAK?

Hayır. Tüm emeklilerin yararlandığı banka promosyonunda tutarların güncellenmesi için düğmeye basıldı. Bu ay SGK'nın bankalarla yeni protokol imzalaması bekleniyor. Böylece promosyonda taban tutarlar yükseltilirken, bankalar rekabetle daha yüksek ödeme de yapabilecek. Ayrıca bu yıl Mart ve Haziran aylarında ödenecek bayram ikramiyelerinin de artırılması gündemde. Ayrıca Temmuz ayında refah payı vb. uygulamalarla zam oranının daha da yükseltilmesi mümkün.



20 MİLYONUN GELİR TAKVİMİ

ŞUBAT

- PROMOSYON: Emekliler için ay içinde yeni protokol imzalanması bekleniyor.



MART

- 30 MART-1 NİSAN: Ramazan Bayramı

- 24-28 MART: Emeklilerin ilk bayram ikramiyesinin tahmini ödenme tarihi. Ayrıca ikramiyenin tutarının bu tarihten önce yasal düzenleme yapılarak yükseltilmesi gündemde.



HAZİRAN

- 6-9 HAZİRAN: Kurban Bayramı

- 2-5 HAZİRAN: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesinin tahmini ödenme tarihi.

TEMMUZ

- 1-5 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı

- 3 TEMMUZ: Memurların, emeklilerin zam oranı belli olacak.

- 15 TEMMUZ: Memurlara zamlı maaş

- 17-26 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş

- 25-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

AĞUSTOS

- TOPLU SÖZLEŞME: Memurların ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027 yıllarında mali ve özlük haklarında yapılacak artışlar karara bağlanacak.

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