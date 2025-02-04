Donald Trump’ın yeni gümrük tarifeleri piyasaları salladı: Borsalar ve kripto paralar çalkalandı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin, Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yönelik yeni gümrük tarifelerini açıklaması, piyasaları allak bullak etti. İlk işlem gününde Asya'dan Avrupa'ya ve ABD'ye kadar borsalar sarsıldı, kripto para piyasasında çalkalanma yaşandı.

ABD borsalarının açılışında piyasa öncesi işlemlerdeki kayıp 1.5 trilyon doları buldu. Avrupalı otomobil üreticilerinin hisselerinde de gün içinde yüzde 5'i aşan düşüşler oldu. Küresel kripto para pisasında yüzde 10'un üzerinde kayıplar görüldü.