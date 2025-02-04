2. el araç satışında yeni dönem! Yetki doğrulaması olmayanlar ilan veremeyecek

Takvim Foto Arşiv "GEÇİŞ SÜRECİNİN SONA ERMESİYLE YETKİ DOĞRULAMASI ZORUNLU HALE GELECEK" Bu doğrultuda 1 Kasım 2023'ten itibaren taşıt ilanlarında kimlik doğrulaması yapıldığına, kimlik bilgilerini doğrulamayan kişilerin platformlar üzerinden ilan vermesinin önüne geçildiğine işaret edilen açıklamada, EİDS'nin ikinci aşaması olan yetki doğrulamasının bugün itibarıyla devreye alındığı, böylece platformlardaki taşıt ilanlarının sadece ilana konu taşıt sahibi, birinci ve ikinci derece kan hısımları veya eşi ile taşıt sahibince yetkilendirilen belgeli işletmelerce verilmesinin sağlandığı aktarıldı.

Takvim Foto Arşiv Açıklamada, taşıt sahiplerinin ilan verme konusunda oto galeri işletmelerini yetkilendirmesinin e-Devlet üzerinden gerçekleştirileceğine dikkat çekilerek, şunları kaydedildi: "Taşıt ilanlarında yetki doğrulaması uygulaması bugün itibarıyla devreye alınmakla birlikte, 1 Nisan'a kadar bir geçiş süreci öngörülmüştür. Böylece, bu tarihe kadar yetki doğrulaması süreci tamamlanmadan da taşıt ilanı verilebilecekken geçiş sürecinin sona ermesiyle taşıt ilanlarında yetki doğrulaması zorunlu hale gelecektir. Dolayısıyla, 1 Nisan itibarıyla ilan platformlarında yetki doğrulaması yapılmadan taşıt ilanı verilemeyecek ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi bulunmayan oto galeri işletmelerince ilan girişi yapılamayacaktır.

Takvim Foto Arşiv Bakanlığımızca ilan platformlarına getirilen kimlik ve yetki doğrulaması yükümlülükleriyle sahte ve aldatıcı ilanların ve bu ilanların yol açtığı spekülatif fiyat artışlarının engellenmesi ile tüketici mağduriyetlerinin ve kayıt dışı galericilik faaliyetlerinin önlenmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu düzenleme sosyal medya dahil olmak üzere elektronik ortamda verilen ilanları da kapsamakta olup elektronik ortamda verilen tüm taşıt ilanları anılan yönetmelik hükümleri doğrultusunda titizlikle takip edilmektedir."