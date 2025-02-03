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İstanbul'da Ocak ayında diş muayenesi fiyatı zirveye çıktı!

İstanbul’da Ocak ayında fiyat artışında ilk sırayı yüzde 66.67 ile diş muayenesi aldı. Dolgu ve diş çekimi ücreti de zam şampiyonları arasına adını yazdırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Şubat 2025
İstanbul’da Ocak ayında diş muayenesi fiyatı zirveye çıktı!

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    İstanbul Ticaret Odası (İTO), Ocak ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler ile değişim oranlarını açıkladı. Buna göre, diş muayenesi yüzde 66.67 ile Ocak ayında fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

    Fiyat artışında diş muayenesini; yüzde 52.80 ile edebi kitaplar, yüzde 44.71 ile dolgu, yüzde 44.09 ile diş çekimi, yüzde 43.89 ile köprü-otoyol ve tünel geçiş ücreti, yüzde 40 ile otopark ücreti, yüzde 35.58 ile şehir içi ulaşım harcamaları izledi. Ocak'ta fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 23.47 ile kabak oldu. Yüzde 19 ile karnabahar, yüzde 8.39 ile kadın kazağı ve yüzde 8.31 ile erkek kazağı fiyatı en çok düşen ürünler arasında yer aldı.

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