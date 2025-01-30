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Tüp oyunu | Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışlarına karşı harekete geçti

Kartalkaya'daki otel yangının ardından yangın güvenliği ürünlerinde yaşanan fiyat artışlarıyla ilgili Ticaret Bakanlığı ekipleri harekete geçti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Ocak 2025
Tüp oyunu | Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışlarına karşı harekete geçti

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    Kartalkaya'daki otel yangınının ardından yangın güvenliği ürünlerinde fiyatların artırılması üzerine Ticaret Bakanlığı ekipleri harekete geçerken, tüketicilere "Şikayet edin" çağrısı yapıldı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bir haftada fiyatlarda yüzde 43 artış var. Bu sahtekarlıktır, vurgunculuktur, fırsatçılıktır" dedi. Şikayette bulunmanın çok kolay olduğunu belirten Ağaoğlu, "175 tüketici hattına ihbarda bulunabileceğimiz gibi, şikayetimizi Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na internetten e-Devlet şifremizle bildirmemiz de mümkün" dedi. Tüketicilerin sadece fahiş fiyat artışlarına karşı değil, aynı zamanda güvenlik ekipmanlarının kalitesizliğine karşı da dikkatli olmaları gerektiğini belirten Ağaoğlu, şöyle konuştu: "Yangın tüplerinin üzerindeki tarih etiketine dikkat edilmeli. Buna göre tüpün değiştirilmesi, içinin doldurulması lazım. Bir başka vicdansızlık da yangın tüplerinin içine kimyasal toz yerine mermer toz karışımı da sıkabiliyorlar. Böylelikle yangın esnasında fonksiyonu azalmış oluyor."

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