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Yavuz Ölken’e yeni global görev

AXA Türkiye CEO'su Yavuz Ölken, AXA International Markets bünyesindeki ülkelere veri ve yapay zeka alanlarında danışmanlık yapmak üzere yeni bir göreve atandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Ocak 2025
Yavuz Ölken’e yeni global görev

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    AXA Türkiye CEO'su Yavuz Ölken, AXA International Markets bünyesindeki ülkelere veri ve yapay zekâ alanlarında danışmanlık yapmak üzere görevlendirildi. Ölken, 1 Şubat itibarıyla mevcut görevlerine ek olarak AXA International Markets Veri ve Yapay Zekâ Lideri rolünü üstlenecek. Liderliği ve stratejik vizyonuyla diğer ülkelere de ilham kaynağı olan AXA Türkiye CEO'su Yavuz Ölken, yeni rolünde cesur ve adil yaklaşımıyla veri ve yapay zekânın sunduğu tüm potansiyeli açığa çıkararak, global ekipleri ileriye taşımaya hazırlanıyor. Ölken yeni görevi ile ilgili şunları söyledi: "AXA Türkiye olarak, yıllardır dijitalleşme ve yenilikçi teknolojilere öncelik vererek sektörde fark yaratan yatırımlar gerçekleştirdik. Veri ve yapay zekâ dönüşümüne yönelik projelerimiz, grup içinde bağlı olduğumuz AXA International Markets bünyesindeki diğer kuruluşlar için önemli bir örnek oluşturuyor. Biz AXA'da, sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklı bir geleceğin hem müşterilerimize hem de sektörümüze daha fazla değer katacağına inanıyoruz. Yeni görevimle birlikte, bu vizyonu daha geniş bir ölçekte hayata geçirme fırsatına sahip olmaktan mutluluk duyuyorum."

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