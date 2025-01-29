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Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar: "2025’te bina tamamlama sigortası öne çıkacak"

Bu yıl sektörü korkutan senaryolar arasında doğal afetlerin neden olduğu büyük hasarlar, sigorta penetrasyonundaki eksiklikler ve ekonomik belirsizliklerin yer aldığını söyleyen Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı ve Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, bina tamamlama sigortasının öne çıkacağını kaydetti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Ocak 2025
Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar: 2025’te bina tamamlama sigortası öne çıkacak

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    Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkan Yardımcısı ve Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, 2025 yılının Türk sigorta sektörü için dönüşüm yılı olacağını, sektörün yeni yılda teknik kârlılığa daha fazla odaklanacağını söyledi. Ahmet Yaşar, sigorta sektörü açısından 2025 yılı öngörülerini paylaştı. "2025 yılı, Türk sigorta sektörü için dönüşüm yılı olmaya aday" diyen Yaşar, sektörün, doğal afetlere hazırlık, dijitalleşme ve ürün çeşitliliği gibi alanlarda ilerleme kaydederken; ekonomik değişimler karşısında dengeyi sağlamak zorunda kalacağını vurguladı. 2025'te, sektörü korkutan senaryolar arasında doğal afetlerin neden olduğu büyük hasarlar, sigorta penetrasyonundaki eksiklikler ve ekonomik belirsizliklerin yer aldığını da ifade eden Ahmet Yaşar, bu konuda da şunları söyledi:

    'DÖNÜŞÜME ODAKLANILMALI'
    "Olası Marmara depremi, sadece sigorta sektörü için değil, tüm ekonomi için, hatta ülke güvenliği için ciddi bir test olacak. Bu nedenle sigortalı kentsel dönüşümün elzem olduğu noktasına sürekli vurgu yapıyor ve çalışmalarımızı derinleştiriyoruz. Kentsel dönüşüme odaklanmak hem sigorta şirketlerimizin hem de bir diğer iştirakimiz olan MHR GYO'nun gündeminde. Sigortalı kentsel dönüşüm demek, mal sahiplerinin binanın tamamlanması konusunda içinin rahat olması demek. Aynı zamanda sigortacılar yapım sürecinde sıkı denetçi olacağı için de güvenle, depreme karşı dayanıklılığı garanti edilmiş yapılar demek. Dolayısıyla bina tamamlama sigortası hem mal sahiplerini mali açıdan koruyan hem de olası depremde en az zararla kurtulmamızı sağlayarak ülkemizin de sırtından önemli bir yükü alacak bir ürün. Bu nedenle de belediyelerle başlattığımız ve 2025'te de hızla devam edeceğimiz sigortalı kentsel dönüşüm, sadece sektörün değil ülke gündeminin de öncelikli maddesi olmalı."

    HER AŞAMADA DENETİM
    Maher Holding Sigorta Grubu olarak Quick Finansall adını verdikleri ekosistem sayesinde kapsamlı bir ürün sunduklarını aktaran Yaşar, "Bina tamamlama sigortası ile birlikte mesleki sorumluluk sigortası ve yapı sorumluluk sigortası gibi ek ürünlerle inşaat sektöründeki güvenliği ve kaliteyi daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz. Bu ürünler müteahhitler, mühendisler ve diğer profesyonellerin sorumluluklarını yerine getirmelerini teşvik ederken, projenin her aşamasında şeffaflık ve denetimi sağlıyor."

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