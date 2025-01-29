BES’te kazancın adresi katılım esaslı fonlar oldu

Son yıllarda güçlü büyümesini sürdüren Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 2024 yılını da tüm alanlarda büyüyerek kapattı. BES'te katılımcı sayısı yüzde 9.8 artışla 9.5 milyonu aşarken, Otomatik Katılım Sistemi (OKS) ile birlikte sistem 2024 yılını 17.1 milyon toplam katılımcıyla tamamladı. Sistemin toplam fon büyüklüğü ise devlet katkısı ve OKS dâhil yüzde 62.2'lik artışla yıl sonunda 1.2 trilyon TL'yi aştı. Sektör genelinde BES fon tutarı yüzde 64.28'lik büyüme kaydederken, katılım esaslı fonlar ise yüzde 129'luk büyüme performansı ile öne çıktı. 2024 yılında BES fonları ortalama yüzde 48.37 getiri artışıyla yüzde 44.4'lük TÜFE'nin üzerinde kazanç sağladı. Bu süreçte katılım esaslı fonlar yüzde 49.63 getiri artışı ile dikkat çekti.

"İLGİ ARTIYOR"

"Katılım esaslı fonların, konvansiyonel fonlara kıyasla daha iyi bir performans sergileyerek pazar payını da büyük ölçüde artırdığını görüyoruz" diyen Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Faizsiz fonlara olan ilgi gün geçtikçe artıyor ve katılım esaslı yatırım araçları daha fazla tercih ediliyor. Bizler de Katılım Emeklilik olarak 17 katılım esaslı fonumuzla faizsiz ekosistemine katkı sağlamaya devam ediyoruz" diye konuştu. BES'in istikrarlı büyümesini bu yıl da sürdüreceğini öngördüklerini belirten Ayhan Sincek, şöyle konuştu: "Katılım Emeklilik olarak 2024 yılı sonunda BES'te 1 milyon 200 bin sözleşmeyi aştık. Ayrıca önemli bir kilometre taşı haline gelen Erken BES katılımcı sayımız da geçen seneye göre yüzde 55 artışla 160 bine yaklaştı. Önümüzdeki dönemde de hayata geçirilecek yeni düzenlemeler ile BES'in katılımcılar tarafından gördüğü ilgi artmaya devam edecektir.".