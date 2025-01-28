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Ramazan sonuna kadar 2.700 market kırmızı et fiyatlarını sabitledi!

İstanbul PERDER üyesi marketler Ramazan sonuna kadar kıymayı 379, kuşbaşı eti 399 liradan satacağını duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Ocak 2025
Ramazan sonuna kadar 2.700 market kırmızı et fiyatlarını sabitledi!

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    İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, dernek üyesi yerel zincir marketler aracılığıyla Ramazan ayı sonuna kadar kıymayı kilogram fiyatı 379 liradan, kuşbaşı eti 399 liradan sunacaklarını bildirdi.

    Et ve Süt Kurumu ile yaptıkları protokol aracılığıyla yaklaşık iki yıldır hanelere en uygun fiyatlarla et ulaştırdıklarını anlatan Güzeldere, şöyle konuştu:

    DÜN BAŞLADI
    "Et ve Süt Kurumu ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde dünden itibaren olmak üzere Ramazan ayı sonuna kadar et fiyatlarında sabitlemeye gittik. Hanelere ekonomik fiyatlarla et ulaştıracağız. İstanbul'un dört bir yanındaki üye yerel zincir marketlerimiz aracılığı ile Ramazan sonuna kadar kilogram fiyatı 379 liradan kıyma, 399 liradan kuşbaşı eti sunacağız. İstanbul'da 66 üye marketimiz, 2 bin 700'e yakın şubemiz ve yaklaşık 43 bin çalışanımızla kurmuş olduğumuz yerel perakende ağı ile tüm hanelere dokunuyoruz." Faruk Güzeldere, "değerli etler" kapsamındaki kategorilerde de fiyatların sabitlendiğini vurgulayarak, "Tranç 459 liradan, kontrfile ve biftek 649 liradan, antrikot ve dana pirzola 699 liradan satılacak" ifadelerini kullandı.

    İŞTE KIRMIZI ET TARİFESİ
    - Kıyma: 379
    - Kuşbaşı: 399 TL
    - Tranç: 459 TL
    - Kontrfile: 649 TL
    - Biftek: 649 TL
    - Antrikot: 699 TL
    - Dana pirzola: 699 TL

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