Dünyayı birbirine bağlıyor: Türkiye, hava sahası kullanımından rekor gelir elde etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 4 saatlik uçuş süresiyle 1.4 milyar insanın yaşadığı 67 ülkeye erişilebilen Türkiye'nin, 2024'te hava sahasının kullanımından sağladığı gelirin 24 milyar 809 milyon 528 bin lirayla rekor seviyeyi gördüğünü söyledi.

Türkiye'nin havacılık sektöründe başarılar elde ettiğine dikkati çeken Uraloğlu, "Dünyanın hub noktası olan ülkemizin, hava sahası kullanımından bu yıl 35 milyar 719 milyon 163 bin lira, gelecek yıl 37 milyar 220 milyon 69 bin lira, 2027'de de 43 milyar 435 milyon 358 bin lira gelir elde etmesini planlıyoruz" ifadesini kullandı.