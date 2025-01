İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, geçen yıl ilde bulunan binin üzerinde kayıtlı et işletmesinden 10 tanesinin taklit-tağşiş yaptığı tespit edildi. Kırmızı et ürünlerinde yapılan tür tayini analizlerinde en çok kanatlı eti tespit edildi. Kaçak kesimlerde ise 100 kilogram at, 200 kilogram büyükbaş, 12 kilogram küçükbaş eti tespit edilip imha edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN