2025 Merkez Bankası faiz kararı son dakika: Ocak ayı TCMB faiz indirimi geldi mi?

Ekonomistlerin büyük bir kısmı, Merkez Bankası 'nın faiz kararında yeni bir indirime gitmesini öngörüyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İndirim gelecek mi? İşte merak edilen son durum.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı Başlıyor Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 23 Ocak 2025 tarihinde, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Toplantının ardından, saat 14.00'te politika faizi ile ilgili kritik karar açıklanacak.

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Faiz İndirimi Beklentisi Yüksek

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi yüzde 47,5 seviyesinden yüzde 45 seviyesine indirilmişti. Bu kez, ekonomistler 250 baz puanlık bir indirimi öngörüyor. Bu durumda politika faizi, yüzde 45 seviyesine çekilmiş olacak.