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2025 Merkez Bankası faiz kararı son dakika: Ocak ayı TCMB faiz indirimi geldi mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 2025 yılının ilk faiz kararını bugün duyuracak. Geçen ay yapılan toplantıda TCMB politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 47,5 seviyesine çekmişti. Bugün yapılacak açıklama piyasa beklentileri ve ekonomik dengeler açısından kritik öneme sahip.

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Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 08:21 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 08:21
2025 Merkez Bankası faiz kararı son dakika: Ocak ayı TCMB faiz indirimi geldi mi?

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    Ekonomistlerin büyük bir kısmı, Merkez Bankası'nın faiz kararında yeni bir indirime gitmesini öngörüyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İndirim gelecek mi? İşte merak edilen son durum.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı Başlıyor
    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 23 Ocak 2025 tarihinde, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Toplantının ardından, saat 14.00'te politika faizi ile ilgili kritik karar açıklanacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Faiz İndirimi Beklentisi Yüksek
    Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi yüzde 47,5 seviyesinden yüzde 45 seviyesine indirilmişti. Bu kez, ekonomistler 250 baz puanlık bir indirimi öngörüyor. Bu durumda politika faizi, yüzde 45 seviyesine çekilmiş olacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2025 Yılı İçin Politika Faizi Beklentisi Yüzde 30 Seviyesinde
    Ekonomistlerin 2025 yılı sonu için politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 seviyesinde şekillendi. Bu, Merkez Bankası'nın yıl içinde faiz indirimlerine devam etmesi olasılığını gösteriyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Ekonomistler Faiz İndiriminin Ekonomiye Etkilerini Tartışıyor
    Politika faizi kararının, Türkiye'nin ekonomik görünümünü ve enflasyon oranlarını nasıl etkileyeceği, ekonomistler tarafından yakından takip ediliyor. Faiz indirimi, kredi maliyetlerini düşürebilirken, enflasyonu kontrol altına almak adına yeni adımlar gerektirebilir.

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