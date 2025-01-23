2025 Merkez Bankası faiz kararı son dakika: Ocak ayı TCMB faiz indirimi geldi mi?

Ekonomistlerin büyük bir kısmı, Merkez Bankası'nın faiz kararında yeni bir indirime gitmesini öngörüyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İndirim gelecek mi? İşte merak edilen son durum.
Ekonomistlerin büyük bir kısmı, Merkez Bankası'nın faiz kararında yeni bir indirime gitmesini öngörüyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İndirim gelecek mi? İşte merak edilen son durum.
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı Başlıyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 23 Ocak 2025 tarihinde, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Toplantının ardından, saat 14.00'te politika faizi ile ilgili kritik karar açıklanacak.
Faiz İndirimi Beklentisi Yüksek
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi yüzde 47,5 seviyesinden yüzde 45 seviyesine indirilmişti. Bu kez, ekonomistler 250 baz puanlık bir indirimi öngörüyor. Bu durumda politika faizi, yüzde 45 seviyesine çekilmiş olacak.
2025 Yılı İçin Politika Faizi Beklentisi Yüzde 30 Seviyesinde
Ekonomistlerin 2025 yılı sonu için politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 seviyesinde şekillendi. Bu, Merkez Bankası'nın yıl içinde faiz indirimlerine devam etmesi olasılığını gösteriyor.
Ekonomistler Faiz İndiriminin Ekonomiye Etkilerini Tartışıyor
Politika faizi kararının, Türkiye'nin ekonomik görünümünü ve enflasyon oranlarını nasıl etkileyeceği, ekonomistler tarafından yakından takip ediliyor. Faiz indirimi, kredi maliyetlerini düşürebilirken, enflasyonu kontrol altına almak adına yeni adımlar gerektirebilir.