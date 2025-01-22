PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı! Havalimanları 344 milyar TL kazandırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2024 yıl sonu gelirleri ile birlikte KÖİ havalimanlarından elde edilen gelir 344 milyar 648 milyon TL'ye ulaşacak" dedi.

Barış Şimşek Barış Şimşek
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Ocak 2025
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı! Havalimanları 344 milyar TL kazandırdı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kamu-Özel işbirliği (KÖİ) kapsamındaki havalimanlarından devletin 2024 yılı gelirinin toplam 37.6 milyar TL olacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "2024 yıl sonu gelirleri ile birlikte KÖİ havalimanlarından elde edilen gelir 344 milyar 648 milyon TL'ye ulaşacak" dedi. Türkiye'de 58 aktif havalimanı bulunduğunu belirten Uraloğlu, "Bunların 11 tanesi ise KamuÖzel İşbirliği projeleri. Bu havalimanları Türkiye'nin büyüyen ekonomisine de önemli katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu, özellikle İstanbul Havalimanı'nın, bu projeler arasında en büyük gelir kaynağı olmaya devam ettiğini kaydederek, "İstanbul Havalimanı'ndan 2024 yıl sonu kirası olarak 736 milyon euro gelir elde edilecek. Bu kapsamda garanti üstü tahsil edilecek tutar ise 44.7 milyon euro ederinde" diye konuştu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu’dan iki talep! Başkan Erdoğan talimat verdi
    CANLI TAKİP | Bolu Kartalkaya’da otel yangını: 76 kişi hayatını kaybetti 9 kişi gözaltında
    Meteoroloji 22 Ocak Hava Durumu: Yeni hava dalgası geliyor! Kar ve sağanak haritaya yansıdı: İstanbul, Antalya...
    Yangın faciasında ikinci CHP skandalı: Cenazeleri teslim etmek için reklam kaplı TIR gönderdiler
    İKRAMİYEYE 4 FORMÜL | Emeklilere bayramdan önce ne kadar ödenecek?
    Başkan Erdoğan Kabine sonrası açıkladı: Bolu’daki yangın için 1 günlük milli yas
    Bolu’daki faciada CHP ihmali! Tanju Özcan 76 canın hesabını nasıl verecek? Hem denetlemedi hem de iki defa yeterlilik belgesi verdi
    Bolu’daki yangında aile faciası: Yüksel Gültekin 3 çocuğu, gelini ve 3 torununu kaybetti
    Trump’ın BM adayından skandal savunma: İsrail’in İncil’den doğan hakkı var!
    Terör örgütü YPG/PKK’dan DEAŞ’lı mahkumlar üzerinden şantaj oyunu
    Diego Carlos resmen Fenerbahçe’de! Yıldız futbolcu İstanbul’a geldi
    Fenerbahçe’den rekor transfer! Anlaşma tamam
    Trump’tan Biden’ın gölge istihbaratçılarına darbe! CIA’e savaş açtı
    6 gollü hüsran! Galatasaray Dinamo Kiev 3-3 | MAÇ SONUCU
    Başkan Erdoğan’dan Bolu yangını açıklaması: Sorumlular hesap verecek