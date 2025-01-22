Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı! Havalimanları 344 milyar TL kazandırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kamu-Özel işbirliği (KÖİ) kapsamındaki havalimanlarından devletin 2024 yılı gelirinin toplam 37.6 milyar TL olacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "2024 yıl sonu gelirleri ile birlikte KÖİ havalimanlarından elde edilen gelir 344 milyar 648 milyon TL'ye ulaşacak" dedi. Türkiye'de 58 aktif havalimanı bulunduğunu belirten Uraloğlu, "Bunların 11 tanesi ise KamuÖzel İşbirliği projeleri. Bu havalimanları Türkiye'nin büyüyen ekonomisine de önemli katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu, özellikle İstanbul Havalimanı'nın, bu projeler arasında en büyük gelir kaynağı olmaya devam ettiğini kaydederek, "İstanbul Havalimanı'ndan 2024 yıl sonu kirası olarak 736 milyon euro gelir elde edilecek. Bu kapsamda garanti üstü tahsil edilecek tutar ise 44.7 milyon euro ederinde" diye konuştu.

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