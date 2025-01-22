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En çok tercih edilen SUV model otomobil Togg T10X!

Ülkemizde 2024’te satılan sıfır otomobiller arasında gövde tipinde ilk sırayı 56.8’lik pazar payıyla SUV modeller aldı. En çok tercih edilen SUV model, 30 bin 93 adetlik satışla Togg T10X oldu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Ocak 2025
En çok tercih edilen SUV model otomobil Togg T10X!

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    Türkiye'de 2024 yılı SUV modellerin yılı oldu. 2024'ün Ocak-Aralık döneminde Türkiye'de sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları, bir önceki yıla göre yüzde 0.5 artışla 1 milyon 238 bin 509 adede ulaşarak tüm zamanların yıllık satış rekorunu kırdı. Otomobil satışları, bir önceki yıla göre yüzde 1.3 artarak 980 bin 341 adet oldu. Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde, yüzde 56.8 pay ve 556 bin 548 satışla SUV otomobiller en çok tercih edilen gövde tipi olarak öne çıktı. SUV otomobilleri, yüzde 25.4 pay ve 248 bin 902 satışla sedan, yüzde 16.8 pay ve 164 bin 443 adetle hatchback otomobiller takip etti.

    86 BİNİ ELEKTRİKLİ
    Satılan SUV otomobiller arasında 85 bin 579 adetle yüzde 15'lik payı yerli üretim otomobiller oluşturdu. Motor tipine göre, SUV otomobillerin 319 bin 956'sı benzinli, 111 bin 123'ü hibrit, 86 bin 365'i elektrikli ve 39 bin 104'ü dizel motorlu tercih edildi. Geçen yıl, Türkiye'nin en çok tercih edilen SUV modellerinde 30 bin 93 adetlik satışla ilk sırada Togg T10X yer aldı. Onu, 25 bin 526 adetle Fiat Egea Cross, 20 bin 933 adetle Renault Duster, 19 bin 132 adetle Nissan Qashqai ve 18 bin 612 adetle Peugeot 2008 takip etti.

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