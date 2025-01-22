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Dondurulmuş gıda pazarı 25 milyar TL!

Dondurulmuş gıda sektörü 25 milyar liralık büyüklüğe ulaştı. SuperFresh'in "Dolapta Ne Var?" kampanyasının tanıtımında konuşan Kerevitaş CEO'su Mert Altınkılınç, markanın son 3 yılda yüzde 50 tonaj büyümesi ve 3 kat ciro artışıyla sektör liderliğini pekiştirdiğini açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Ocak 2025
Dondurulmuş gıda pazarı 25 milyar TL!

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    Kerevitiaş CEO'su Mert Altınkılınç, SuperFresh'in "Dolapta Ne Var?" kampanyasının tanıtımında, dondurulmuş gıda sektörünün 25 milyar liralık pazara ulaştığını söyledi. Altınkılıç, "SuperFresh, son 3 yılda yüzde 50 tonaj büyümesi ve 3 kat ciro artışının yanı sıra yıllık yaklaşık 8 milyon ile en yüksek hane erişimi ile liderliğini pekiştirirken, kategorinin büyümesine katkı sağladı. Son üç yılda 25 milyar TL'lik pazara, yüzde 85 penetrasyona ulaşan sektör, en hızlı büyüyen kategorilerden biri oldu" dedi.

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