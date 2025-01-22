Dondurulmuş gıda pazarı 25 milyar TL!

Kerevitiaş CEO'su Mert Altınkılınç, SuperFresh'in "Dolapta Ne Var?" kampanyasının tanıtımında, dondurulmuş gıda sektörünün 25 milyar liralık pazara ulaştığını söyledi. Altınkılıç, "SuperFresh, son 3 yılda yüzde 50 tonaj büyümesi ve 3 kat ciro artışının yanı sıra yıllık yaklaşık 8 milyon ile en yüksek hane erişimi ile liderliğini pekiştirirken, kategorinin büyümesine katkı sağladı. Son üç yılda 25 milyar TL'lik pazara, yüzde 85 penetrasyona ulaşan sektör, en hızlı büyüyen kategorilerden biri oldu" dedi.

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