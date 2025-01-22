Bedelli askerlikte bankalar yüzde 3.55 faizle kredi imkanı sunuyor

Bedelli askerlik ücreti bu ayla birlikte zamlanırken, bankalar isteyenlere kredi seçenekleri hazırladı. Bedelli askerlik ücreti her 6 ayda bir memur maaş zamlarına paralel olarak değişiyor. Memur maaş katsayısı ile 240.000 gösterge rakamının çarpımı sonucu bulunan tutar bedelli askerlik ücretini gösteriyor. Bu ay memur maaş katsayısındaki yüzde 11.54'lük artışla bedelli askerlik ücreti 217 bin 871 liradan 243 bin 13 liraya çıktı.

TEMMUZ'DA YİNE ARTACAK

Bu tutar Haziran sonuna kadar geçerli olacak. Temmuz ayında yeni memur maaş katsayısıyla ödenecek tutar yine artacak. Bedelli askerlik ücreti peşin olarak ödenirken, bankalar elinde toplu para olmayanlara 'bedelli askerlik kredisi' adıyla özel ihtiyaç kredisi sunuyor. Bedelli askerlik kredisi başvurularında da ihtiyaç kredilerinde olduğu gibi kredi notu, gelir durumu ve iş statüsü gibi faktörler değerlendiriliyor.

321 BİN TL'Yİ BULUYOR

100 bin liranın üzerindeki kredi tutarları için 12 ay vade sınırı bulunuyor. Bedelli askerlik ödemelerini bu tutarın üzerinde bir kredi ile ödeyecek kullanıcılar en fazla 12 ay vadeli olarak ödeme planı oluşturabiliyor. Enuygunfinans.com İş Geliştirme Müdürü Erkam Adıyaman, bedelli askerlik için talep edilen kredilerde faiz oranlarının yüzde 3.55 seviyelerinden başladığını belirterek, şu bilgileri verdi: "Kredi tutarının 243 bin 13 TL olarak hesaplandığı bir senaryoda, 12 ay vade ile toplam ödeme 321 bin 911 liraya ulaşıyor. Aylık taksit tutarı 26 bin 826 TL oluyor. Askerlik ödemelerinin 100 bin TL'lik kısmını 24 ay vadeli kredi ile karşılamak isteyen kullanıcılar için ise aylık ödeme tutarı 6 bin 978 TL olur."