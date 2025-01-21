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Milyarder sayısında büyük artış! Servetleri 15 trilyon dolara ulaştı

Oxfam’ın yeni raporuna göre, milyarder sayısı geçen yıl 204 kişi artarak 2.769’a çıkarken, servetleri 15 trilyon dolara yükseldi. Bu artış, yıllık büyümenin hızla ivmelenmesi ve önümüzdeki on yıl içinde trilyoner sayısının beşe çıkabileceği tahminleriyle dikkat çekiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ocak 2025
Milyarder sayısında büyük artış! Servetleri 15 trilyon dolara ulaştı

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    Oxfam'ın yeni raporuna göre; milyarder sayısı geçen yıl 204 kişi artarak 2 bin 769'a ulaştı. Milyarderlerin toplam servetleri de 13 trilyon dolardan 15 trilyon dolara yükseldi.

    Kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana en büyük ikinci yıllık artış yaşandı. Bu artış, 2023 yılına kıyasla üç kat daha hızlı bir ivmeyle, günlük 5.7 milyar dolarlık bir büyümeye işaret etti.

    Oxfam'ın son raporuna göre, dünya önümüzdeki on yıl içinde beş trilyonerin ortaya çıkmasına tanıklık edebilir. Geçen yıl yayımlanan raporda ise on yıl içinde yalnızca bir trilyonerin olması bekleniyordu.

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