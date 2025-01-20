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Her kadın çalışan için 22.104 TL! Kadın istihdamını destekleyen "WOMEN-UP" projesi başlıyor

Hükümet, kadınların hem iş gücüne katılımını artırmak hem de aile hayatını sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla "WOMEN-UP" projesiyle 11.6 milyon euro destek verecek.

Önder Yılmaz Önder Yılmaz
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ocak 2025
Her kadın çalışan için 22.104 TL! Kadın istihdamını destekleyen WOMEN-UP projesi başlıyor

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    Hükümet, kadınların hem ailesine vakit ayırması hem istihdamda kalması için projeler geliştiriyor. Bu projelerden biri olan "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (WOMEN-UP)" ile Ağustos'a kadar 11.6 milyon euroluk destek verilecek. İşte detayları...

    HEDEF KİTLE KİM?
    En fazla 9 işçi kapasitesi olan ve yanına ilave işçi olarak kadın sigortalı alan kadın işverenler projenin hedef kitlesini oluşturuyor. 4 bin kadın işveren ve bu işletmelerin işe aldığı 4 bin kadın işçi projeden fayda sağladı.

    2025'TE KAÇ KADINI KAPSAYACAK?
    Women Up II adıyla oluşturulan ikinci faz ile 2 bin 100 kadın işveren ve bu işletmelerin işe aldığı 2 bin 100 kadın işçi fayda sağlayacak. Ağustos'ta sonlanacak proje, Ankara, Aydın, Samsun ve İstanbul illerinde uygulanacak.

    PROJEDEN NASIL YARARLANILACAK?
    İşverenin şirketini 2012'den önce kurmuş olması, işçinin işe giriş bildirgesinin ise işveren projeye başvuru yapmadan önce verilmesi şart. Destek miktarı ise net asgari ücret kadar, yani 22 bin 104 lira olacak.

    WOMEN-UP kapsamında Ağustos ayına kadar kadınların istihdamı için 11.6 milyon euro destek sağlanacak.

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