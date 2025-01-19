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Yeni istihdam paketi hazırlandı: Gençlere ve kadınlara iş imkanı!

Yeni istihdam paketi çerçevesinde kadınlar ve gençler iş imkanına kavuşacak. Proje ile kadınlar ve üniversiteliler yarı zamanlı iş yapabilecek.

Zübeyde Yalçın Zübeyde Yalçın
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ocak 2025
Yeni istihdam paketi hazırlandı: Gençlere ve kadınlara iş imkanı!

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    İstihdamın arttırılması, özellikle de atıl durumda kalan işgücünün tekrar sisteme kazandırılması için düğmeye basıldı. Hazırlıkları devam eden istihdam projesi kapsamında genç ve kadınlar ön plana çıkacak. Ev kadınları ile üniversite öğrencilerine yarı zamanlı iş imkânı sağlanacak.

    Yeni istihdam paketi hazırlandı: Gençlere ve kadınlara iş imkanı (AA)Yeni istihdam paketi hazırlandı: Gençlere ve kadınlara iş imkanı (AA)

    KAMUOYUNA DUYURULACAK
    Önümüzdeki haftalarda kamuoyuna açıklanacak istihdam projesine ilişkin hazırlıklar devam ediyor. Projenin tüm detaylarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması planlanıyor.

    Yeni istihdam paketi hazırlandı: Gençlere ve kadınlara iş imkanı (AA)Yeni istihdam paketi hazırlandı: Gençlere ve kadınlara iş imkanı (AA)

    ATIL İŞGÜCÜ KORUNACAK
    Projenin öncelikli hedefi ev kadınları ve gençler. Aynı zamanda çeşitli nedenler ile iş piyasası dışında kalmış atıl durumdaki işgücünün sisteme tekrar dâhil edilmesi de hedefleniyor. Bu kesime dönük öneriler de proje kapsamında yer alıyor.

    Yeni istihdam paketi hazırlandı: Gençlere ve kadınlara iş imkanı (AA)Yeni istihdam paketi hazırlandı: Gençlere ve kadınlara iş imkanı (AA)

    HER AY 15 BİN LİRA
    Proje kapsamında ilk etapta 60 bin üniversite öğrencisine iş imkânı sağlanacak. Gençler kütüphane, ağaç dikimi, yaşlı bakımı, eğitmenlik gibi alanlarda kamuya ait yerlerde yarı zamanlı olarak çalışabilecek. Çalışma saatlerini kendi ders programlarına göre ayarlayacak. Haftanın üç günü bu şekilde bir çalışma programı öngörülüyor.

    Gençler yarı zamanlı çalışmanın karşılığında 15 bin lira ücret alacak. Bu rakam 12 bin lira düşünülmüştü ancak daha sonra 15 bin lira olarak revize edildi. Çalışma süresi ise 10 ay olacak. Ev kadınları ya da çocuk sahibi olduğu için işten ayrılmış kadınlara yarı zamanlı evden çalışma olanağı sağlanacak.

    Kadınların çalışma saatleri esnek olacak. Çocuklarına bakarken ya da diğer işlerini yaparken aynı zamanda evinde çalışma olanağı da bulacak. Kadınların hangi iş kollarında evden çalışabileceğine ilişkin kapsamlı hazırlık yapılıyor. Gençlerde olduğu gibi yarı zamanlı bu iş için 15 bin lira civarında bir ücret üzerinde duruluyor.

    Engelliler için de hazırlık var (Takvim Gazetesi)Engelliler için de hazırlık var (Takvim Gazetesi)

    ENGELİLER İÇİN DE HAZIRLIK VAR
    Proje kapsamında engelli vatandaşların çalışma hayatına katılmalarının da kolaylaştırılması, durumlarına uygun işlerde çalışmalarının sağlanması planlanıyor.

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