Philip Morris Türkiye en iyi işveren ünvanını korumayı başardı

Philip Morris Türkiye, Top Employers Institute tarafından gerçekleştirilen bağımsız değerlendirmeler sonucunda, üst üste 10'uncu kez 'En İyi İşveren Sertifikası'nı almaya hak kazandı.

Hollanda merkezli Top Employers Institute, 30 yılı aşkın süredir dünya genelindeki şirketleri ücretlendirme, yan haklar, eğitim, kariyer gelişimi, çalışma koşulları, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık gibi pek çok kriterde değerlendiriyor. Bu prestijli sertifikasyon, çalışanlarına üstün çalışma koşulları sunan, yeteneklerini geliştiren ve istihdam uygulamalarını sürekli iyileştiren şirketlere veriliyor.