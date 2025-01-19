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Philip Morris Türkiye en iyi işveren ünvanını korumayı başardı

Top Employers Institute tarafından yapılan bağımsız değerlendirmelerle Philip Morris Türkiye, üst üste 10. kez ‘En İyi İşveren Sertifikası’na layık görüldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ocak 2025
Philip Morris Türkiye en iyi işveren ünvanını korumayı başardı

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    Philip Morris Türkiye, Top Employers Institute tarafından gerçekleştirilen bağımsız değerlendirmeler sonucunda, üst üste 10'uncu kez 'En İyi İşveren Sertifikası'nı almaya hak kazandı.

    Hollanda merkezli Top Employers Institute, 30 yılı aşkın süredir dünya genelindeki şirketleri ücretlendirme, yan haklar, eğitim, kariyer gelişimi, çalışma koşulları, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık gibi pek çok kriterde değerlendiriyor. Bu prestijli sertifikasyon, çalışanlarına üstün çalışma koşulları sunan, yeteneklerini geliştiren ve istihdam uygulamalarını sürekli iyileştiren şirketlere veriliyor.

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