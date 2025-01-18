Zararlı türlerle mücadele artırılacak!

Bakanlık, geçtiğimiz yıl 35 il ve 196 ilçede bin 272 personel ile zararlı türlerin denetimini yaptı. Bu kapsamda elde edilen bilgilere göre önümüzdeki yıllarda kahverengi kokarca böceğiyle mücadele eden samuray arısı sayısı 5 kat artırılacak.

Ve yaklaşık 1 milyon adet samuray arısı tespit edilen bölgelere salınacak. Domates güvesi tehditlerinin önüne geçmek için nesidiocoris tenuis böceği, beyaz sineklere karşı macrolophus caliginosus böcekleri ve birçok farklı zararlı için bunları tüketen yararlı böcekler üretilecek.