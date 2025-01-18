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Amasya'da öğrenciler 3 yılda 23 kovanla 500 kilo bal üretti

Amasya'daki bir lisede arıcılık kulübü, 3 yıl önce başladıkları projede 23 kovanla 500 kilodan fazla bal üretti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Ocak 2025
Amasya’da öğrenciler 3 yılda 23 kovanla 500 kilo bal üretti

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    Amasya'da bir lisede arıcılık kulübü öğrencileri 3 yıl önce 2 kovanla başlayıp sayısını 23'e çıkardıkları kovanlarda yetiştirdikleri arılardan bu sezon 500 kilodan fazla bal üretti.

    Kovan başı 26 kilo bal üretimiyle de rekor kırmayı başarıp 'En güzel bal bizim bal' sözüyle iddialı olan Gökhöyük Şehit Cemalettin Özdemir Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrencileri, köylerinde de arı yetiştirmeye başladı.

    Kovanlarda yılda 3 defa sağım gerçekleştirildiğini belirten okul müdürü Turan Köse, "Balın şişesini piyasanın altında 600 TL'den satıyoruz" dedi.

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